Ecosse: Galloway lance un complot pour découper l’Ecosse si l’indépendance est assurée | UK | Nouvelles

S’exprimant lors du lancement de la campagne de son parti syndicaliste All For Unity, il a averti Dumfries et Galloway, les îles Orkney et les îles Shetland peuvent se retirer de tout nouvel État indépendant. Il a affirmé que les appels pour que certaines parties de l’Écosse restent au Royaume-Uni seraient «imparables» même si le pays dans son ensemble votait pour quitter le syndicat.

M. Galloway a ajouté que tout référendum sur l’indépendance réussi devrait être suivi de votes régionaux pour voir si différentes régions d’Écosse veulent rejoindre l’État nouvellement indépendant ou rester au Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Ce n’est pas mon avis, je ne souhaiterais pas que cela se produise, mais ce serait une ironie extraordinaire si l’éclatement de la Grande-Bretagne donnait naissance à des forces qui ont ensuite commencé à briser l’Écosse.

«Le pays se mangerait.

«Donc, de loin, la meilleure chose est pour nous de tirer le meilleur parti du gouvernement décentralisé en Écosse, et non le pire.

«Je pense que la demande deviendrait imparable.

«À partir des Orcades et des Shetland, je ne pense pas qu’ils se laisseront entraîner dans un État écossais indépendant.

«Je sais qu’à Dumfries et Galloway, où la grande majorité – plus des deux tiers – s’oppose au séparatisme, que la demande de rester en Grande-Bretagne deviendrait probablement une cause célèbre et deviendrait probablement la volonté constante du peuple.

Un sondage récent suggère que le SNP de Nicola Sturgeon est en passe d’obtenir une majorité au parlement écossais lors des élections de mai.

Cependant, les conservateurs écossais ont averti que cela pourrait leur coûter des sièges et en fait augmenter le nombre de MSP nationalistes.

Lors du lancement, M. Galloway s’est décrit comme «plus travailliste qu’Anas Sarwar, plus pro-syndical que Douglas Ross», ajoutant «Je suis celui que les séparatistes craignent».

Il a ajouté: «La raison pour laquelle nous sommes ici, c’est parce qu’un nombre important d’Écossais estiment que les personnes accusées de défendre le syndicat et, dans certains cas, payées, ne l’ont pas fait assez bien.

« Ils peuvent penser que même si [Jamie Blackett – All For Union leader] et j’ai été élu dans le sud de l’Écosse aux dépens de deux députés conservateurs, ce serait une bonne chose.

« C’est peut-être ce que pensent beaucoup d’autres, les gens dont le travail était de défendre le syndicat ont dormi au volant, ne se sont pas levés assez fermement ou assez intelligemment pour arrêter le Neverendum, et je pense qu’ils peuvent juger que nous le ferons faire un meilleur travail. «

All For Unity fait campagne pour que les pouvoirs soient transférés aux régions constitutives de l’Écosse depuis Holyrood.

Ils demandent également que les comptes du gouvernement écossais soient «correctement comptabilisés et vérifiés chaque année par un auditeur externe».

M. Galloway a déclaré: «14 ans de corruption et d’échec ont montré que le règlement constitutionnel était vicié».

Des personnalités du SNP ont suggéré qu’il pourrait y avoir un deuxième référendum sur l’indépendance même sans le consentement du gouvernement britannique.

Cependant, le chef conservateur écossais Douglas Ross a exhorté les syndicalistes à boycotter tout sondage «sauvage».