Ecosse: la vidéo d’indépendance d’Alex Salmond attaquée par le Brexiteer | UK | Nouvelles

Sophy Ridge confronte Nicola Sturgeon à propos du record du SNP

Lord Hannan, un des principaux défenseurs du Brexit, a soutenu que les nationalistes écossais vendent «le séparatisme écossais comme une forme d’anti-colonialisme» pour correspondre à «l’humeur anti-impérialiste de notre époque». Au lieu de cela, il soutient que les Écossais ont joué un rôle crucial dans l’union qui a créé la nation «la plus puissante et la plus influente» que le monde ait jamais connue.

L’Écosse et l’Angleterre se sont unies en 1707 pour former le Royaume de Grande-Bretagne.

Lord Hannan, ancien membre du Parti conservateur au Parlement européen, réagissait à une nouvelle vidéo de campagne du parti Alba d’Alex Salmond.

L’ancien premier ministre a lancé Alba à la recherche d’une «supermajorité» au parlement écossais pour faire pression pour l’indépendance.

Cependant, une vidéo de campagne récente, exprimée par l’acteur de Braveheart Angus Macfadyen, a fait l’objet d’un ridicule généralisé.

Alex Salmond a lancé Alba en tant que nouveau parti nationaliste (Image: GETTY)

“L’idée que l’Écosse a été annexée par son plus grand voisin est absurde” (Image: GETTY)

Il prétendait que Robert the Bruce, un roi du 14ème siècle, dirigeait les «petits gens» d’Écosse qui «brisaient la colonne vertébrale de la supériorité anglaise».

La vidéo a été qualifiée d ‘«embarrassante» par un dirigeant politique du SNP.

Ecrivant pour le Daily Telegraph, Lord Hannan soutient que cette interprétation de l’histoire est trompeuse.

Il a déclaré: «L’idée que l’Écosse a été annexée par son plus grand voisin est absurde – si quelque chose, l’impulsion pour l’unification est venue principalement du nord de la frontière – mais, en se présentant comme les champions d’un peuple subjugué, les séparatistes attrapent la statue. -humeur violente et anti-impérialiste de notre époque.

Les syndicalistes espèrent bloquer un deuxième référendum sur l’indépendance (Image: GETTY)

«L’idée que la fusion était une prise de contrôle anglaise est – pour reprendre une belle expression écossaise – purement hachée.

«Les Écossais, dont les écoles et les universités étaient supérieures à celles de l’Angleterre, ont rapidement profité de leurs nouvelles opportunités, à la fois en Grande-Bretagne et au-delà.

«Ils étaient représentés de manière disproportionnée en tant que missionnaires, marchands, soldats et administrateurs coloniaux.»

Les Écossais se rendront aux urnes le mois prochain pour élire leur prochain parlement.

Nicola Sturgeon demande un autre référendum sur le retrait de l’Écosse du Royaume-Uni (Image: GETTY)

Boris Johnson a promis de bloquer un deuxième référendum (Image: GETTY)

Le SNP et Alba réclament un autre référendum sur la sortie de l’Écosse du Royaume-Uni.

En 2014, l’Écosse a voté pour continuer à faire partie de la Grande-Bretagne par 55% ou le vote à 45%.

Alba a été lancé par l’ancien premier ministre Alex Salmond après s’être brouillé avec son compatriote nationaliste Nicola Sturgeon.

Mme Sturgeon a été accusée d’avoir induit en erreur le parlement écossais sur le moment où elle a eu connaissance d’allégations d’agression sexuelle contre son ancien mentor.

L’Écosse a voté pour continuer à faire partie du Royaume-Uni en 2014 (Image: EXPRESS)

En 2020, M. Salmond a été déclaré non coupable de 12 accusations d’agression sexuelle et un autre n’a pas été prouvé.

Lord Hannan a fait valoir que les «élites intellectuelles» ont adopté «une vision Black Lives Matter de l’histoire britannique» qui voit le Royaume-Uni comme une force maligne dans les affaires mondiales.

Il a commenté: «Si vous insistez pour voir le monde comme une hiérarchie de privilèges et d’oppression, vous n’aimerez pas la Grande-Bretagne simplement parce qu’elle était le top dog.

«Ce qui était autrefois le principal attrait de la britannicité – son succès mondial – est maintenant présenté comme quelque chose de honteux.

Douglas Ross a exhorté les syndicalistes à boycotter tout référendum non autorisé (Image: GETTY)

«Même nos réalisations les plus altruistes, de la défaite de la traite des esclaves à la défaite des nazis, sont considérées comme égoïstes ou sordides.»

L’émission électorale d’Alba a été fermement condamnée par Pamela Nash, chef du groupe pro-britannique Scotland in Union.

S’adressant au Herald Scotland, elle a déclaré: «Le masque nationaliste a glissé; Salmond précise que pour lui et ses collègues, cette élection est une bataille entre l’Écosse et l’Angleterre.

«Ce dont nous avons besoin plus que jamais, c’est de nourrir l’unité à travers le Royaume-Uni et de trouver ensemble des solutions pour sortir de la crise Covid.»