Ecosse: le complot de Nicola Sturgeon pour rejoindre l’UE affaibli par Theresa May | UK | Nouvelles

Heure des questions: Dewberry dit que le SNP pourrait ne pas répondre aux “ critères ” de l’UE

Si la Grande-Bretagne avait rejoint l’EEE, l’Écosse aurait pu quitter le Royaume-Uni et rejoindre l’UE, sans exiger une frontière dure avec l’Angleterre. Cependant, en raison de la décision de Mme May et du nouvel accord commercial de Boris Johnson sur le Brexit, cela n’est plus possible.

Si l’Écosse échange le Royaume-Uni contre les frontières de l’UE, des contrôles aux frontières de l’UE seront nécessaires pour le commerce et les voyages avec l’Angleterre, risquant de graves perturbations économiques.

Les membres de l’EEE font partie du marché unique européen et continuent d’appliquer les règles du marché intérieur de l’UE, y compris en matière de libre circulation.

Certains anciens restants ont poussé la Grande-Bretagne à rejoindre l’EEE après le Brexit, ce qui aurait signifié une relation très étroite avec l’UE.

Selon les analyses de l’Institute for Government (IFG), si le Royaume-Uni rejoignait l’EEE, «une Écosse indépendante aurait pu encore adhérer à l’UE sans contrôles douaniers et sans risques majeurs de dislocation économique à la frontière».

Le refus de Theresa May de rejoindre l’EEE pourrait frapper la candidature d’indépendance du SNP (Image: GETTY)

Le SNP n’a pas atteint la majorité du parlement écossais la semaine dernière (Image: GETTY)

L’IFG a constaté que l’Écosse commerce trois fois plus à travers la frontière anglaise qu’avec l’ensemble de l’UE.

Bien qu’ils ne soient pas membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein font partie de l’EEE.

Cela signifie qu’ils conservent des relations très étroites avec Bruxelles qui est en mesure de faire certaines de leurs lois.

Mme Sturgeon demande un deuxième référendum sur l’indépendance après les élections au parlement écossais de la semaine dernière.

Theresa May avec Sturgeon lorsqu’elle était Premier ministre (Image: GETTY)

Le SNP n’a pas obtenu la majorité d’un siège, mais peut s’attendre à obtenir un autre projet de loi référendaire via Holyrood avec le soutien des Verts.

M. Johnson a exhorté Mme Sturgeon à se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse plutôt que sur les questions constitutionnelles.

Les conservateurs écossais soutiennent que Mme Sturgeon n’a pas de mandat pour un référendum, car les partis pro-britanniques ont obtenu au total plus de votes de circonscription que les nationalistes.

Katy Hayward, de l’Université Queen’s de Belfast, a admis qu’une frontière dure avec l’Angleterre serait un défi majeur pour une Écosse indépendante.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 (Image: GETTY)

Le prochain parlement écossais a été élu la semaine dernière (Image: GETTY)

Écrivant pour le Centre écossais pour les relations européennes, elle a déclaré: «Comme ce fut le cas pour la frontière irlandaise pendant une grande partie du XXe siècle, les contrôles le long de la frontière terrestre écossaise seraient un défi à concevoir et à administrer.

«Ils nécessiteraient de nouveaux systèmes de coopération et de communication (y compris pour faciliter et traiter les déclarations en douane), de nouvelles infrastructures (par exemple des installations pour les inspections vétérinaires), de nouvelles recrues pour la gestion des frontières (parmi lesquelles les inspecteurs des douanes ne sont que la pointe de l’iceberg), et de nouvelles règles que les commerçants doivent respecter s’ils souhaitent transporter des marchandises à travers les frontières de l’Écosse. »

Plus tôt cette année, Mme Sturgeon a suggéré que l’Écosse demandera son adhésion à l’UE si elle vote pour quitter le Royaume-Uni sans tenir un référendum séparé.

Cependant, le déficit budgétaire de l’Écosse est actuellement huit fois la limite requise pour adhérer à l’UE.

L’Écosse a voté pour continuer à faire partie du Royaume-Uni en 2014 (Image: EXPRESS)

Cela signifie que des réductions de dépenses ou des augmentations d’impôts strictes peuvent être nécessaires avant que l’Écosse ne remplisse les conditions requises.

L’Écosse devrait s’engager à adopter l’euro comme monnaie si elle veut devenir membre de l’UE.

Elle devrait également réintégrer la politique commune de la pêche de l’UE, en transférant le contrôle de ses eaux de pêche à Bruxelles.

Tout État membre existant de l’UE pourrait opposer son veto à la candidature de l’Écosse et certains, comme l’Espagne, ont leurs propres mouvements séparatistes.

Les conservateurs écossais soutiennent qu’il n’y a pas de mandat pour indyref2 (Image: GETTY)

Cependant, la députée du SNP, Alyn Smith, a fait valoir que l’Espagne ne déploierait probablement pas son veto.

S’adressant à RTE, il a déclaré: «Tant qu’il s’agit d’une voie constitutionnelle convenue, ce qui est également notre préférence, je n’envisage pas de difficultés significatives avec l’Espagne.

«Ils reconnaissent également la solidarité européenne, la façon dont nous avons traité les ressortissants espagnols en Écosse, par opposition à la façon dont ils sont traités au Royaume-Uni.»