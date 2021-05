Ecosse: le déficit pourrait tripler à 25% du PIB, suite à la révélation du complot indy de Sturgeon | Politique | Nouvelles

Indyref2: le SNP a envoyé un avertissement de déficit budgétaire par Maurice Golden

Le rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a estimé que le déficit budgétaire de l’Écosse en 2020-2021 a grimpé entre 22% et 25% du revenu national – contre seulement 8,6% l’année précédente. Le déficit n’est pas aussi important que prévu dans la dernière analyse IFS en août et n’atteint pas les mêmes niveaux qu’au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, mais il est toujours supérieur à un déficit prévu de 16% du revenu national pour le Royaume-Uni en tant que le tout pour la même année. L’IFS a averti que le «déficit budgétaire implicite» de l’Écosse diminuera à mesure que les effets de la crise du COVID-19 sur les finances publiques s’atténueront.

Mais cela restera probablement “sensiblement plus élevé” que pour le Royaume-Uni dans son ensemble, à moins que les revenus pétroliers ne rebondissent ou qu’il n’y ait une reprise significative des performances économiques.

Le groupe de réflexion a déclaré que cela reflète “les niveaux plus élevés de dépenses publiques par habitant – en grande partie pour les services publics déconcentrés – en Ecosse, et des niveaux légèrement inférieurs à la moyenne des recettes fiscales par habitant que pour le Royaume-Uni dans son ensemble”.

David Phillips, directeur associé du groupe de réflexion, a déclaré: «L’écart entre l’Écosse et le Royaume-Uni dans son ensemble est très similaire [to the previous analysis] et est structurelle plutôt que cyclique.

«Même si les finances publiques du Royaume-Uni étaient en équilibre, nous nous attendrions à ce que le déficit de l’Écosse atteigne environ 6% du revenu national.»

Le rapport de l’IFS estime que le déficit de l’Écosse diminuera à moins de 10% en 2025-2026.

Les critiques de l’indépendance écossaise ont averti que si une scission avec le Royaume-Uni devait se produire, l’énorme déficit devrait être maîtrisé par des mesures d’austérité strictes.

Le groupe de réflexion a accepté et a averti: «Les transferts fiscaux effectués vers l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord (et en fait le Nord et les Midlands et de l’Angleterre) sont normaux au sein d’une union fiscale – mais cesseraient sous l’indépendance ou« l’autonomie fiscale totale ».

“Pour compenser la fin de ces transferts fiscaux, une combinaison d’augmentations d’impôts ou de réductions de dépenses serait nécessaire, à moins qu’une croissance économique plus rapide puisse être rapidement livrée dans un scénario d’indépendance ou d’autonomie fiscale totale.”

La secrétaire aux finances du SNP, Kate Forbes, a insisté sur le fait que l’économie écossaise peut rebondir après la pandémie – tant que le bon plan est en place.

Mais elle a lancé une attaque furieuse contre le gouvernement britannique, accusant les conservateurs de faire «des coupes profondes en Écosse», ce qui risque de détruire tout progrès réalisé par le gouvernement du pays.

Le MSP de Skye, Lochaber et Badenoch a déclaré: «Cette dernière mise à jour de l’IFS montre qu’avec le bon plan en place, l’économie écossaise pourrait croître plus rapidement.

“Mais les coupes profondes des conservateurs en Écosse depuis Westminster risquent de détruire tout progrès réalisé par le gouvernement écossais.”

La première ministre écossaise, Mme Sturgeon, a déclaré que le SNP poursuivrait la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse – si son parti réussissait à obtenir la majorité aux élections écossaises de jeudi prochain.

Ceci malgré le fait que le Premier ministre Boris Johnson ait refusé à plusieurs reprises de transférer les pouvoirs pertinents à Holyrood pour qu’un second vote se produise, insistant sur le fait que le référendum de 2014 était “un événement d’une génération”.

Le manifeste électoral du SNP déclare: “Nous sollicitons votre permission lors de cette élection pour qu’un référendum sur l’indépendance se tienne après Covid – lorsque la crise est passée mais à temps pour que nous dotions notre Parlement des pleins pouvoirs dont il a besoin pour conduire notre long- term recovery de Covid. “

Le manifeste promet également de supprimer tous les frais facturés aux dentistes du NHS, de doubler un paiement d’aide sociale réservé à l’Écosse et de fournir aux enfants des vélos gratuits.

Mais le conservateur écossais Maurice Golden, secrétaire du cabinet fantôme chargé de l’économie, du travail équitable et de la culture, a averti: «Ce groupe de réflexion indépendant respecté met à nu la réalité économique effrayante de l’arrachement de l’Écosse du Royaume-Uni.

«Les nationalistes sont prêts à infliger des dommages incalculables aux familles et aux entreprises. Le SNP ne serait plus en mesure de se permettre des politiques telles que des ordonnances gratuites et des frais de scolarité gratuits, car l’Écosse serait confrontée à des réductions de dépenses et à des augmentations d’impôts comme nous n’avons jamais connu.

«Lorsque tout l’accent doit être mis sur le rétablissement et la reconstruction, c’est imprudent au-delà de toute croyance. Au fond de lui, Sturgeon doit connaître les ravages que cela causerait.