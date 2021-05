Ecosse: le SNP sous Nicola Sturgeon prévoit de rallier l’Allemagne à l’UE | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a demandé un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse, au milieu de l’annonce imminente des résultats des élections écossaises. En cas de succès, elle souhaite que l’Écosse rejoigne l’UE en tant que nouveau membre.

Cependant, le gouvernement britannique insiste sur le fait que le moment n’est pas venu d’organiser un deuxième référendum.

Au lieu de cela, ils exhortent Mme Sturgeon à se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse.

Selon le journaliste d’ITV Paul Brand, le SNP espère obtenir le soutien allemand et scandinave pour un autre référendum.

Il a tweeté: «En parlant au SNP aujourd’hui, il est assez clair que leur stratégie pour un deuxième référendum impliquera une forte dimension internationale – en espérant que le Premier ministre sera gêné par d’autres nations de respecter leur mandat.

«Attendez-vous à voir les ministres du SNP s’envoler vers les capitales étrangères dans les mois à venir.

«Une sensibilisation majeure suspecte commencera avec les pays scandinaves – certains des amis les plus proches de l’Écosse à la fois géographiquement et politiquement.

«Les plus grandes nations de l’UE seront plus difficiles à faire pression, mais le SNP a l’ambition de courtiser l’Allemagne et d’autres dans les mois à venir.»

Cependant, M. Brand a noté que les membres de l’UE peuvent être réticents à aider car beaucoup ont leurs propres mouvements séparatistes.

En Allemagne, une décision de justice de 2017 a conclu qu’il serait illégal pour la Bavière, ou tout autre État, de quitter le pays.

L’Écosse devrait réduire considérablement son déficit public à la qualité pour l’adhésion à l’UE.

Actuellement, le pays a un déficit public pouvant atteindre un quart du PIB, soit huit fois plus que le maximum de l’UE.

Pour rejoindre l’UE, l’Écosse devrait également s’engager à adopter l’euro comme monnaie à un moment donné.

L’Écosse a voté pour faire partie du Royaume-Uni en 2014 par 55% des voix contre 45%.

Avant le sondage, les hauts responsables du SNP ont suggéré que ce serait une décision «une fois par génération».

Lors d’une interview avec le journal italien La Repubblica SNP, la députée Alyn Smith a admis que l’adhésion à l’UE pourrait conduire à une frontière dure avec l’Angleterre.

Il a déclaré: «La frontière de Carlisle sera une frontière extérieure de l’Union européenne, de l’union douanière et du marché unique.

«Nous avons des obligations de maintien de l’ordre, bien sûr.

Douglas Ross, le leader conservateur écossais, a exhorté les syndicalistes à boycotter tout référendum «sauvage» organisé sans l’autorisation du gouvernement britannique.