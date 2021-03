Ecosse: les conservateurs s’engagent à renverser le projet de loi controversé sur les crimes de haine du SNP | Politique | Nouvelles

Les lois controversées, adoptées cette semaine, devraient obliger les Écossais à se censurer eux-mêmes chez eux, car des personnes pourraient être poursuivies pour incitation à la haine n’importe où. Le projet de loi sur les crimes haineux et l’ordre public (Écosse) a été soutenu par 82 voix contre 32 avec quatre abstentions, mettant fin à l’un des processus de loi les plus houleux et les plus controversés des 20 ans du Parlement écossais.

La nouvelle législation crée une infraction pénale consistant à attiser la haine contre les groupes protégés, en développant une infraction similaire basée sur la race qui est inscrite dans les statuts depuis des décennies, ainsi qu’en consolidant un certain nombre de lois sur les crimes de haine. Mais plus de 2000 personnes ont répondu à un appel à vues lancé l’année dernière après la publication de la première version du projet de loi, et les préoccupations concernant la liberté d’expression ont conduit à un certain nombre de modifications de la législation avant son adoption jeudi. Des inquiétudes ont également été soulevées quant au fait que les conversations à table qui incitent à la haine pourraient être poursuivies tandis que les acteurs et les dramaturges pourraient devenir pénalement responsables de ce qu’ils disent pendant les pièces de théâtre. Le PEN écossais représentant des écrivains, des groupes de dramaturges et la Humanist Society of Scotland font également partie de ceux qui ont également soulevé des inquiétudes au sujet de la nouvelle loi, avec la star de M. Bean Rowan Atkinson.

Le chef du Parti conservateur écossais a déclaré que son manifeste contiendrait une promesse d'abroger le projet de loi dès que possible s'ils sont élus le 6 mai. M. Ross a déclaré: «Nous chercherons à renverser les menaces dangereuses à la liberté d'expression et à nos droits fondamentaux que Humza Yousaf a refusé de supprimer. «Le gouvernement du SNP n'a aucun endroit à criminaliser ce que les gens disent chez eux. «Les autres partis d'opposition n'ont pas fait assez pour forcer le SNP à réparer cette pagaille d'un projet de loi, mais je leur demande maintenant de prendre ce moment et de reconsidérer.