Ecosse: les partisans de l’indépendance s’engagent à pratiquer la «désobéissance civile» | Politique | Nouvelles

La Campagne pour l’indépendance radicale (RIC) présentera des plans lors de sa conférence annuelle le mois prochain pour des «actes de désobéissance civile» afin de faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il autorise un deuxième référendum sur l’indépendance. Ces actes, qui comprendront également des manifestations, seront ciblés sur des sites clés du gouvernement britannique, notamment Downing Street et le bureau de l’Écosse à Édimbourg.

Le gouvernement britannique a jusqu’à présent refusé d’accorder un deuxième référendum sur l’indépendance et a plutôt souligné que le vote de 2014 était un «vote une fois par génération» où 55% des Écossais ont voté pour rester dans l’Union.

Le groupe, qui a été créé en 2012 pour faire campagne pour la politique de gauche dans une Écosse indépendante, utilisera des ateliers lors de sa conférence annuelle pour planifier les actes.

Un porte-parole du groupe a ajouté: «La désobéissance civile a été beaucoup discutée dans le mouvement d’indépendance, mais il n’y a pas eu de plan sur la façon de prendre des mesures de protestation efficaces qui auront un grand impact mais aussi attirer le soutien du public.

«Cela pourrait signifier descendre dans les rues de Londres ou bloquer les avant-postes du gouvernement britannique.

“La conférence sur l’indépendance radicale réunira des personnes ayant une expérience de l’action directe pour élaborer une stratégie pour faire avancer la discussion.”

Outre l’organisation de la «désobéissance civile», la conférence cherchera également à «redynamiser un mouvement de base radical pour l’indépendance».

Le porte-parole a ajouté: “Il est indéniable qu’il existe désormais un mandat démocratique clair pour un autre référendum sur l’indépendance.

«Mais Boris Johnson et le gouvernement britannique sont dans le déni et sont prêts à continuer de refuser le droit de l’Écosse à l’autodétermination.

LIRE LA SUITE: Merkel frappée par la défaite devant le tribunal après que les plans de l’UE aient été tenus secrets au Bundestag

«Ces personnes sont plus intéressées par une course immédiate à l’indépendance que par l’aide à notre pays pour se remettre de la pandémie.

“Ils sont déconnectés des besoins de la plupart des gens en Ecosse.”

Cela vient après que l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond a déclaré que des manifestations de masse pourraient être une caractéristique des négociations avec le gouvernement britannique sur l’indépendance de l’Écosse.

S’exprimant alors que la campagne électorale de Holyrood commençait en avril, il a suggéré qu’une «manifestation pacifique et une action directe» étaient possibles si le gouvernement de Boris Johnson cherchait à bloquer un deuxième référendum.

Le mouvement All Under One Banner (AUOB) organise également régulièrement des manifestations pacifiques et des marches appelant à l’indépendance de l’Écosse.

Le gouvernement britannique a été sollicité pour commentaires.