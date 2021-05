Ecosse news: “Absurde et scandaleux!” pour le Royaume-Uni de bloquer l’IndyRef2 écossais | Politique | Nouvelles

Le ministre du Scottish Fist, Nicola Sturgeon, a déclaré que l’idée que le Royaume-Uni traduirait l’Écosse devant les tribunaux à l’occasion d’un deuxième référendum sur l’indépendance est “absurde”. La politicienne du SNP a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que le gouvernement britannique porte une telle affaire pour bloquer un IndyRef2. Mais elle a admis qu’elle ne s’était pas préparée à la possibilité qu’elle se retrouve devant les tribunaux si le Royaume-Uni intentait une action en justice contre l’indépendance de l’Écosse.

Andrew Marr a demandé: “L’une des routes les plus importantes à travers [to an independence referendum] a un énorme blocage et vous ne savez pas et vous ne pouvez pas nous dire ce qui se passerait [if that happened]. »

Sturgeon a répondu avec fureur: «Il y a une question fondamentale de démocratie en jeu ici.

“Tout cela est déterminé.”

Elle a riposté en disant: «On me demande de répondre à la question” que faites-vous si le gouvernement britannique refusait catégoriquement d’accepter la démocratie? “

Mme Sturgeon a claqué: «Maintenant, c’est une position absurde pour n’importe qui!

«Et le fait que je ne puisse pas trouver une réponse claire à cela n’est pas en fait une raison pour me critiquer.»

«Cela reflète à quel point cette situation est scandaleuse.»

Mais elle a déclaré qu’elle n’avait pas préparé de plans si le Royaume-Uni allait de l’avant pour bloquer ses rêves d’indépendance devant les tribunaux.

Les résultats ont incité le Premier ministre Boris Johnson à inviter Nicola Sturgeon, ainsi que les premiers ministres du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, à un sommet axé sur la récupération du coronavirus britannique.

Le sommet intitulé “Team UK” cherchera à former une réponse collective pour sortir le syndicat de la pandémie et sur la voie d’une reprise collaborative.

Johnson a déclaré aux dirigeants déconcentrés: «Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi, aux collègues du gouvernement britannique et à d’autres lors d’une réunion au sommet pour discuter de nos défis communs et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble dans les mois et les années à venir pour les surmonter.

«Nous aurons tous nos propres perspectives et idées – et nous ne serons pas toujours d’accord – mais je suis convaincu qu’en apprenant les uns des autres, nous pourrons mieux reconstruire.»