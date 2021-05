Ecosse news: Boris a dit de refuser les demandes IndyRef2 de Sturgeon ‘Dites simplement non!’ | Politique | Nouvelles

Sturgeon dit que bloquer IndyRef2 serait “ absurde ”

À la suite des élections de jeudi à Holyrood, au cours desquelles son parti SNP a remporté 64 sièges – un de moins qu’une majorité globale – Mme Sturgeon a intensifié ses appels à un autre vote national sur la question, sept ans seulement après le dernier. La Première ministre a même suggéré qu’elle serait prête à saisir les tribunaux pour tenter de forcer M. Johnson à accepter de rendre l’ordonnance nécessaire en vertu de l’article 30 de la loi écossaise de 1998, comme l’a fait son prédécesseur David Cameron en 2014.

Mais les lecteurs étaient fermement convaincus que M. Johnson ne devrait pas céder à la demande de Mme Sturgeon.

Notre sondage en ligne, qui a eu lieu à la suite des élections de jeudi à Holyrood, demandait: que devrait faire Boris Johnson à propos d’un référendum sur l’indépendance de l’Écosse?

Sur un total de 11 853 votes, 6 496 – 55% – ont déclaré que M. Johnson devrait rejeter l’idée d’emblée.

En revanche, seulement 3877 – 33% – pensaient que M. Johnson devrait jeter le gant et laisser le SNP organiser immédiatement un référendum.

Un autre 1280 – 11 pour cent – a estimé que M. Johnson devrait permettre à Mme Sturgeon de convoquer son référendum au moment de son choix.

Seulement 200 – un pour cent – étaient indécis.

On a dit à Boris Johnson de résister à l’appel de Nicola Sturgeon pour un deuxième référendum (Image: GETTY)

Le résultat du sondage d’Express.co.uk était clair (Image: Express)

Dis juste non, Boris Lecteur Express.co.uk

De nombreux lecteurs étaient sans équivoque dans leur conviction que M. Johnson devrait refuser à tout prix.

L’un d’eux a fait référence aux événements d’il y a sept ans, en disant: «Le SNP n’a pas de mandat pour un autre référendum d’indépendance fou pour démanteler notre pays et nous vendre à l’UE.

«Plus de la moitié de l’Écosse a voté pour les autres partis. Le peuple écossais a eu son «référendum unique dans sa vie» en 2014 et 2 millions ont voté pour rester au Royaume-Uni.

«Seulement 1,6 million de personnes ont voté en 2016 pour rester dans l’UE.»

Pendant ce temps, Andrew Cullen a suggéré que Mme Sturgeon déplaçait les poteaux de but, en disant: «Il n’y a pas si longtemps, elle a dit pas d’arbitrage jusqu’à ce que les sondages dépassent 60%. Boris, nous ne pouvons pas laisser cela continuer, dites simplement non.

De même, un autre lecteur a observé: «Dites simplement non, Boris.»

JUST IN: Lutte juridique contre le Brexit – Les règles des expatriés dans l’UE peuvent être illégales, selon un expert

Nicola Sturgeon a suggéré qu’elle serait prête à aller au tribunal (Image: GETTY)

D’autres ont exhorté le gouvernement britannique à faire la lumière sur les projets de rupture du SNP et sur ce que cela signifierait pour la vie au nord de la frontière.

Stuart Smith a déclaré: «Boris Johnston doit répondre aux demandes de Sturgeon pour un référendum en énumérant un certain nombre d’actions qui doivent avoir lieu avant qu’un référendum ait lieu.

«Un audit indépendant complet doit avoir lieu des finances de l’Écosse. En cas d’indépendance, un accord doit être signé pour que l’Écosse paie sa part de la dette nationale, des critères pour les futurs référendums doivent être convenus, etc., etc.

«Ce que je veux dire, c’est que la balle doit être placée dans le camp nationaliste pour leur action avant que quoi que ce soit d’autre ne soit fait.

«Le temps est du côté de l’Union. L’UE est vouée à l’extinction au cours de cette décennie. »

Boris Johnson devrait sanctionner un autre référendum pour qu’il soit légal (Image: GETTY)

L’ancien Premier ministre britannique David Cameron (Image: GETTY)

De même, un autre a déclaré: “Je pense que l’esturgeon devrait faire connaître son plan d’indépendance et tous les coûts aux Écossais pour être indépendants, afin que nous puissions tous rire.”

Certains lecteurs ont suggéré qu’il était important que les Écossais se lancent dans un vote sur le sujet de l’indépendance avec une compréhension claire des implications.

L’un d’eux a commenté: «Qu’ils tiennent leur référendum, étant entendu que s’ils choisissent de partir, ils partent sans subventions ni autre aide financière de l’Angleterre.»

Un autre a ajouté: «Que l’Écosse vote pour l’indépendance. Heck, laissez-nous les Anglais voter pour savoir si nous les voulons ou non.

«Laissons l’UE financer leur déficit de 15 milliards de livres sterling, leur éducation gratuite et leur NHS gratuit. Plus d’argent pour le reste d’entre nous.

Résultats des élections écossaises 2021 (Image: Express)

«Mais s’ils pensent pouvoir s’en sortir sans frontières et sans visas pour les travailleurs écossais en Angleterre, détrompez-vous.

D’autres ont suggéré qu’un référendum serait le seul moyen de résoudre la question.

L’un d’eux a déclaré: «Je pense qu’ils font mieux en tant que membre du Royaume-Uni – ils ont une Assemblée qui peut modifier les règles établies au Parlement britannique, telles que la gratuité des prescriptions du NHS, lorsque les Anglais doivent payer. L’Angleterre n’a pas une telle assemblée.

«Mais si les Écossais veulent vraiment y aller, alors laissez-les partir et en avez fini avec. Si le SNP veut jouer le référendum Hokey-Cokey, nous ne pouvons pas planifier un avenir commun.

«Nous avons besoin d’une certaine stabilité et ceux qui sont engagés envers le Royaume-Uni doivent travailler ensemble.»

De même, un autre lecteur a observé: «Il est clair qu’il y a une forte, sinon écrasante, en faveur du vote qui ne disparaîtra pas.

“Un moment de douche froide, qui sera mieux servi en y faisant face.”

Quant au résultat, un lecteur d’Express.co.uk a suggéré qu’il ne serait peut-être pas du goût de Mme Sturgeon, en disant: «Je serais surpris si les Écossais votent pour l’indépendance.

«Nicola Sturgeon a une voix stridente, mais elle ne représente pas autant de personnes qu’elle le pense.»

Cependant, une autre indépendance suggérée était inévitable, affirmant: «Le SNP est là pour rester les gens.

Les critiques suggèrent que les Écossais devraient être informés du coût de faire cavalier seul (Image: GETTY)

«Il est clair qu’aucun parti unioniste ne reprendra le contrôle de Holyrood par les urnes.

«Le SNP et les Verts sont aux commandes et l’Union arrive, trop lentement à mon goût, à sa fin.»

Mme Sturgeon s’est entretenue avec M. Johnson par téléphone hier, date à laquelle elle s’est engagée à travailler avec le gouvernement britannique pour se remettre de la pandémie de coronavirus.

Cependant, un porte-parole du SNP a déclaré plus tard: “La FM a également réitéré son intention de faire en sorte que le peuple écossais puisse choisir son propre avenir une fois la crise terminée, et a précisé que la question d’un référendum est désormais une question de si.”

Le sondage en ligne de 11 853 lecteurs s’est déroulé entre 14 h 50 le dimanche 9 mai et 8 heures le lundi 10 mai.