Ecosse news: Près de six sur dix maintenant CONTRE l’indépendance de l’Écosse, selon un sondage | Politique | Nouvelles

IndyRef2: Andrew Marr avertit Sturgeon de la fin du jeu

Et l’enquête a également indiqué que la grande majorité pense que le premier ministre écossais devrait se concentrer sur la facilitation de la récupération du coronavirus du pays, plutôt que de comploter pour se séparer du Royaume-Uni. Le groupe de campagne Scotland in Union a chargé Survation de réaliser le sondage – et les résultats donneront une lecture sombre à Mme Sturgeon.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils voteraient lors d’un futur référendum, et une fois que «je ne sais pas» aurait été exclu, 58% ont déclaré qu’ils choisiraient de «faire partie du Royaume-Uni».

En revanche, 42% ont soutenu l’idée de faire cavalier seul.

De manière significative, seuls 37% pensaient qu’il devrait y avoir un référendum avant la fin de 2023, le calendrier identifié par Mme Sturgeon.

Les espoirs d’indépendance de Nicola Sturgeon ont été coupés par le sondage (Image: PA)

Le sondage de Survation a indiqué une opposition claire à l’indépendance (Image: Survation)

Interrogé sur les trois problèmes auxquels le nouveau gouvernement écossais devrait donner la priorité, 50% ont choisi le NHS et les services sociaux, 46% l’économie et l’emploi, 45% la récupération du COVID-19, 30% l’éducation – avec seulement 12% identifiant l’indépendance.

De plus, beaucoup craignaient l’impact d’un référendum sur le tissu de la société écossaise – 51% craignaient qu’il ne rende «la société écossaise plus divisée» – avec seulement 34% en désaccord.

Pamela Nash, directrice générale de l’Ecosse à Union, a déclaré: «Le nouveau gouvernement du SNP doit écouter le peuple écossais, qui est clair que l’indépendance n’est pas une priorité.

JUST IN: La fureur de l’Espagne – L’Ecosse n’aura “ pas de traitement spécial ”

Nicola Sturgeon devant Bute House, la résidence du premier ministre (Image: PA)

La toute dernière chose dont nous avons besoin en ce moment est plus de division dans notre société Pamela Nash

«Il ne doit pas traiter chaque vote comme un vote pour un référendum et doit plutôt se concentrer sur le NHS, l’économie, la reprise de Covid et l’éducation.»

Elle a ajouté: «La toute dernière chose dont nous avons besoin en ce moment est davantage de division dans notre société.»

Il était clair que la majorité des Écossais ne voulait pas d’un référendum dans le calendrier du premier ministre de deux ans et demi, a souligné Mme Nash.

NE MANQUEZ PAS

L’espoir de Sturgeon de construire un partenariat français miné par la fureur de la pêche [EXPLAINED]

L’appel sincère de David Bowie aux électeurs de rejeter l’indépendance [EXPOSED]

Nicola Sturgeon se tire une balle dans le pied alors que la politique du SNP est en contradiction avec l’UE [INSIGHT]

Michael Gove, chancelier du duché de Lancaster (Image: GETTY)

L’indépendance écossaise était bien en bas de la liste des priorités (Image: Survation)

Elle a déclaré: «La période de rétablissement sera longue et difficile, et aucun premier ministre responsable n’envisagerait de consacrer du temps à débattre et à se préparer à un autre référendum de si tôt.

«La chose responsable à faire est de rassembler les gens pour construire un rétablissement pour chaque communauté au Royaume-Uni.»

Mme Sturgeon a perdu peu de temps à plaider en faveur de l’indépendance à la suite des élections, qui ont vu le SNP remporter 64 sièges au Parlement écossais – juste un de moins qu’une majorité globale.

S’adressant à Boris Johnson hier, elle a affirmé qu’un deuxième référendum en sept ans était désormais inévitable, tout en s’engageant à travailler d’abord avec le Premier ministre britannique pour s’assurer que la récupération du coronavirus reste sur la bonne voie.

Résultats des élections écossaises (Image: Express)

Son porte-parole a déclaré plus tard: «La première ministre a clairement indiqué que son objectif immédiat était de diriger le pays à travers Covid et de se rétablir, et qu’un gouvernement écossais nouvellement élu travaillerait avec le gouvernement britannique dans la mesure du possible dans ce but.

“La Première ministre a également réitéré son intention de faire en sorte que le peuple écossais puisse choisir son propre avenir une fois la crise terminée, et a précisé que la question d’un référendum est désormais une question de quand, pas de si.”

En revanche, une déclaration de Downing Street ne faisait aucune référence à un soi-disant IndyRef2.

Au lieu de cela, M. Johnson avait félicité Mme Sturgeon pour avoir remporté «le plus grand nombre de sièges au Parlement écossais» et «a conclu en soulignant l’importance de se concentrer sur le rétablissement de Covid à ce moment», ajoute le communiqué.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu hier avec Mme Sturgeon (Image: GETTY)

S’adressant hier à Sophy Ridge de Sky News, Michael Gove a refusé de se demander si le gouvernement britannique pourrait chercher à bloquer un autre référendum devant les tribunaux.

Le chancelier du duché de Lancaster a déclaré: «Pour commencer à spéculer sur ce type de législation ou ce type d’audience judiciaire et tout le reste, c’est juste une distraction massive.

“Je ne suis pas intéressé à descendre cette impasse.”

Interview de survie 1037 personnes vivant en Écosse âgées de 16 ans et plus entre le 29 avril et le 4 mai.