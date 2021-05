Ecosse: un député affirme que les partisans de l’indépendance ont traité pire que Diana en diatribe Politique | Nouvelles

Kirkcaldy et le député de Cowdenbeath Neale Hanvey, du parti Alba d’Alex Salmond, ont affirmé que les méthodes utilisées par le radiodiffuseur pour obtenir une interview avec la princesse de Galles reflétaient l’attitude de la BBC à l’égard de l’indépendance écossaise. La semaine dernière, un rapport de Lord Dyson a révélé que le diffuseur avait utilisé des «méthodes trompeuses» pour persuader le royal d’accepter une interview.

Les résultats ont envoyé des ondes de choc à travers la BBC, avec des critiques sur le diffuseur.

Le prince William a même accusé Martin Bashir de BBC Panorama d’avoir contribué à «la peur, la paranoïa et l’isolement» de sa mère avant sa mort.

Le journaliste a simulé deux faux relevés bancaires pour persuader Diana que des membres de la famille royale payaient pour garder la princesse sous surveillance.

Lors d’un débat sur le scandale au parlement cet après-midi, M. Hanvey a déclaré que les conclusions du rapport n’étaient que “un avant-goût de ce que le public écossais sait depuis des années”.

Il a déclaré: «Au fond, le rapport Dyson parle des valeurs manquantes d’intégrité, d’honnêteté et de la valeur de la vérité à la BBC.

«Suite à la couverture biaisée du référendum sur l’indépendance de 2014, cette crise de confiance n’est qu’un avant-goût de ce que le public écossais sait depuis des années.

“La marque BBC est cassée en Ecosse et la radiodiffusion doit donc être décentralisée ou à tout le moins l’introduction d’un nouveau modèle de financement où tout l’argent collecté en Ecosse est dépensé en Ecosse”.

L’ancien représentant du SNP, qui a fait défection au nouveau parti Alba d’Alex Salmond plus tôt cette année, a ajouté: “Beaucoup seront déconcertés par les critiques d’aujourd’hui sur l’intégrité et l’impartialité lorsque le radiodiffuseur ne voit aucun problème à laisser la place au leader écossais d’Ukip en 2016 mais pourtant a refusé toute place pour mon parti lors des débats de 2021, bien qu’il ait été dirigé par un ancien premier ministre, deux députés en exercice et des conseillers en nombre à travers l’Écosse. “

Exploitant le débat pour plaider en faveur de l’indépendance, il a demandé: «Pourquoi le gouvernement britannique est-il si prompt à agir alors que la confiance du public a été brisée maintenant, mais a gardé le silence sur l’effondrement de la confiance dans les téléspectateurs en Écosse pendant des années?

“En tant que contributeur net à la BBC avec un déficit annuel de 43 millions de livres sterling entre les revenus et les dépenses en Ecosse, comment le gouvernement britannique envisage-t-il de boucher le trou laissé, en soutenant la programmation ailleurs, après l’indépendance de l’Ecosse?”

“Il est très important que l’indépendance de la BBC soit défendue et qu’elle résiste à la pression politique des partis politiques en Ecosse, que ce soit le SNP ou bien une nouvelle émanation de leur part.”

Tout en critiquant les affirmations du député d’Alba, M. Whittingdale a admis que la réputation de la BBC avait été “gravement ternie” par le scandale des entretiens avec Panorama.

Il a déclaré à la Chambre des communes: «Le rapport de Lord Dyson fait une lecture choquante.

«Il détaille non seulement un échec épouvantable à faire respecter les normes journalistiques de base, mais aussi une réticence à enquêter sur les plaintes et à découvrir la vérité.

«Le fait que ces échecs se soient produits chez notre radiodiffuseur national est une source de honte encore plus grande.

“La nouvelle direction de la BBC mérite d’être félicitée pour avoir mis en place une enquête indépendante et pour avoir accepté ses conclusions dans leur intégralité, mais la réputation de la BBC, son atout le plus précieux, a été gravement ternie et il est juste que le conseil d’administration de la BBC et la direction au sens large réfléchissez maintenant de toute urgence à la manière dont la confiance dans la société peut être rétablie.

“Ce n’est pas au gouvernement d’interférer dans les décisions éditoriales, mais c’est au gouvernement de s’assurer qu’il existe un système de gouvernance solide et robuste à la BBC avec un contrôle externe efficace.”