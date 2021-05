Ecosse: un rapport révèle que l’Ecosse a le pire système éducatif au Royaume-Uni | UK | Nouvelles

La recherche a été menée par le Centre for UK Prosperity du Legatum Institute. Il a constaté que l’Écosse se comporte particulièrement mal par rapport au reste de la Grande-Bretagne parmi les groupes d’âge plus jeunes.

Selon le rapport, seuls 71% des élèves du primaire écossais quittent l’école avec le niveau d’alphabétisation attendu, soit six points de moins que la moyenne britannique.

Il a également révélé que de nombreux conseils écossais «luttent pour fournir des services clés», ce qui nuit à l’économie.

Les conservateurs écossais ont critiqué Mme Sturgeon après la publication de la recherche, affirmant qu’elle était «trop obsédée par un autre référendum sur l’indépendance pour soutenir les écoles écossaises».

S’adressant au Daily Telegraph, Jamie Greene, porte-parole de l’éducation des conservateurs écossais, a été accablant du bilan du SNP.

Faisant référence aux écoles écossaises, il a déclaré: «Ils faisaient autrefois l’envie du monde, mais au cours des 14 années à la tête du SNP, ils ont présidé un bilan honteux en matière d’éducation.

«Qu’il s’agisse de supprimer des milliers d’enseignants de nos salles de classe, de ne pas réduire l’écart de réussite, de limiter le choix des matières et d’abandonner leur projet de loi phare sur l’éducation, les ministres du SNP ont laissé tomber une génération d’élèves.»

Mme Sturgeon a précédemment décrit la réduction de l’écart de performance entre les élèves les plus riches et les plus pauvres d’Écosse comme sa «mission déterminante».

Cependant, selon Audit Scotland, ce fossé «reste important».

Au total, le SNP a remporté 64 sièges au Parlement écossais, soit une augmentation par rapport à son chiffre précédent.

Les conservateurs en ont obtenu 31, les travaillistes 22, les huit verts et les libéraux démocrates quatre.

M. Johnson soutient que ce n’est pas le moment d’organiser un deuxième référendum sur la place de l’Écosse au Royaume-Uni.

Au lieu de cela, il exhorte Mme Sturgeon à se concentrer sur le rétablissement de la crise du coronavirus.

Le gouvernement britannique a donné son accord au référendum de 2014, qui a vu l’Écosse voter pour continuer à faire partie du Royaume-Uni.

Cependant, il est actuellement fermement opposé à un deuxième référendum.

Des personnalités du SNP ont suggéré que le parti pourrait organiser un référendum «sauvage» sans la permission de Westminster.

Si cela se produit, le dirigeant conservateur écossais Douglas Ross exhorte les syndicalistes à boycotter le scrutin.

Il soutient que le SNP n’a pas le mandat pour un autre vote d’indépendance.

Après l’annonce des résultats des élections au Parlement écossais, il a tweeté: «Les conservateurs écossais ont arrêté une majorité du SNP, arrêté indyref2 et remporté plus de voix que jamais.»