Ecosse vs Croatie EN DIRECT ! Flux de match Euro 2021, dernières mises à jour de tscore et de buts aujourd’hui

in

S

cotland vs Croatie EN DIRECT !

L’Écosse tient son destin de l’Euro 2020 entre ses mains ce soir alors qu’elle accueille la Croatie à Glasgow.

Les deux équipes n’ont récolté qu’un point lors de leurs deux premiers matchs dans le groupe D, et un match nul ici verrait chaque équipe quitter le tournoi.

Après avoir perdu 1-0 contre l’Angleterre et fait match nul 1-1 contre la République tchèque, la Croatie de Zlatko Dalic doit battre l’Écosse pour atteindre les 16 derniers – et ils pourraient encore terminer deuxième du groupe s’ils gagnent à Hampden Park et que l’Angleterre bat le Tchèque République.

Quant à l’Ecosse, un impressionnant match nul 0-0 contre l’Angleterre leur laisse une chance de se qualifier, mais ils doivent également gagner pour au moins terminer troisième – mais pourraient également terminer deuxième si l’Angleterre perd et qu’ils améliorent la différence de buts des Trois Lions … bien que le résultat du test Covid de Billy Gilmour soit un coup dur.

LIRE LA SUITE

Avec le coup d’envoi à 20h BST, suivez toute l’action avec Simon Collings à Hampden Park !

Points forts de la Croatie contre l’Écosse

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624387693

Un message touchant pour toute l’Ecosse dans les tribunes ici…

PISCINE/. via .1624387184

Groupe D tel qu’il est

Voici à quoi ressemblent les choses dans le groupe D. Comme vous pouvez le voir, l’Écosse a besoin d’une victoire pour progresser… et elle pourrait devancer l’Angleterre en deuxième position si la différence de buts se fait également.

Pos Équipe P W ré L DG pts 1 République tchèque 2 1 1 0 2 4 2 Angleterre 2 1 1 0 1 4 3 Croatie 2 0 1 1 -1 1 4 Écosse 2 0 1 1 -2 1 1624385561

Arsenal derrière Tierney

L’Ecosse aura besoin d’une performance spéciale ce soir contre cette équipe croate, et Arsenal a apporté un soutien social tardif à son arrière gauche Kieran Tierney.

1624385430

Ainsi, Steve Clarke effectue un changement forcé avec Stuart Armstrong qui a succédé à Billy Gilmour, 20 ans, qui a été exclu après avoir été testé positif pour Covid-19 après son premier départ contre l’Angleterre à Wembley vendredi soir.

John McGinn et Callum McGregor rejoignent Armstrong dans la salle des machines, tandis que Stephen O’Donnell et le capitaine Andy Robertson sont les arrières latéraux, et Lyndon Dykes s’associe à nouveau à Che Adams en attaque.

Luka Modric dirige la Croatie comme prévu tandis que Josip Juranovic, Nikola Vlasic, Bruno Petkovic et Marcelo Brozovic reviennent.

1624384709

Toute l’actualité de l’équipe

Croatie XI : Livakovic, Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol, Kovacic, Brozovic, Perisic, Modric, Vlasic, Petkovic

Sous-titres : Vrsaljko, Barisic, Caleta-Car, Brekalo, Kramaric, Kalinic, Budimir, Pasalic, Rebic, Badelj, Sluga, Ivanusec

Ecosse XI : Marshall, McTominay, Hanley, Tierney, O’Donnell, Armstrong, McGregor, Robertson, McGinn, Dykes, Adams

Sous-titres : Christie, Gordon, Fleck, Gallagher, Cooper, Turnbull, Nisbet, Fraser, McLaughlin, Patterson, Forrest, McKenna

1624384155

Simon Collings à Hampden

Pas vraiment de surprise avec cette équipe écossaise, Steve Clarke n’effectuant qu’un seul changement. C’est aussi une obligation, avec Billy Gilmour après avoir été testé positif pour Covid-19.

Stuart Armstrong de Southampton arrive et cela semble être un bon cri. Il a beaucoup de course dans les jambes, ce qui devrait aider contre Luka Modric.

1624384135

La programmation de l’Ecosse

Voici ce onze de départ écossais…

1624381874

Simon Collings à Glasgow

Simon couvre le match depuis nous à Glasgow, et voici à quoi ressemblent les choses…

1624381647

Prédiction de match

L’Ecosse a montré un vrai combat contre l’Angleterre, avec seulement un manque de qualité devant le but qui leur a coûté une victoire mémorable à Wembley.

Malgré tous leurs désirs à Londres, les Écossais n’ont pas encore marqué de but dans le groupe – et la Croatie a une vraie qualité en tête qui devrait s’avérer suffisante pour se qualifier.

1624381618

Les files d’attente prévues

Croatie XI : Livakovic ; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol ; Modric, Brozovic, Kovacic ; Ivanusec, Perisic ; Petkovic

Ecosse XI : Marshall ; McTominay, Hanley, Tierney ; O’Donnell, Armstrong, McGinn, McGregor, Robertson; Adams, les digues