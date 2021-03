Ecosse vs Irlande en direct: comment regarder le rugby des Six Nations 2021 en ligne n’importe où

Il y a un potentiel cracker d’un match à apprécier ce dimanche, alors que l’Écosse et l’Irlande s’affrontent à Murrayfield dans le dernier Centenary Quaich. Lisez la suite pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct Écosse contre l’Irlande et regarder le rugby des Six Nations en ligne aujourd’hui, y compris gratuitement au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays du monde entier.

Leur record de face à face maintenant à égalité à 66 victoires chacune, l’Irlande a remporté six des sept derniers affrontements des Six Nations entre ces deux fières nations de rugby gaélique.

L’Écosse a semblé la plus impressionnante dans la compétition de cette année, bien que le report de leur match contre la France signifie que l’équipe de Gregor Townsend n’a pas joué depuis un mois entier.

Les deux partagent l’expérience de perdre contre le Pays de Galles tout en étant un homme à terre dans le tournoi de cette année, mais la campagne de l’Irlande semble particulièrement terne jusqu’à présent – sa seule victoire contre l’Italie, éternelle revendicatrice de cuillère en bois des Six Nations.

D’un autre côté, l’Écosse se présente sous une forme fantastique, les Boys in Blue portés par les performances de stars comme Finn Russell et Stuart Hogg. Ils ont déjà remporté un énorme triomphe de la Calcutta Cup contre l’Angleterre et pourraient pour une fois être considérés comme des favoris à l’approche de cet affrontement entièrement celtique.

Suivez notre guide ci-dessous pour découvrir toutes les façons d’obtenir une diffusion en direct des Six Nations et comment regarder l’Écosse contre l’Irlande GRATUITEMENT en ligne.

Comment regarder l’Écosse contre l’Irlande: diffusion en direct GRATUITE des Six Nations au Royaume-Uni

Tu peux regardez une diffusion en direct GRATUITE de l’Écosse contre l’Irlande en ligne partout au Royaume-Uni ce dimanche, car la BBC a le droit de montrer l’énorme affrontement des Six Nations. Le match est diffusé sur BBC One, donc tout ce que vous avez à faire pour diffuser en direct Ecosse vs Irlande gratuitement est de lancer BBC iPlayer. En tant que diffuseur national, la diffusion en continu ne coûte pas un sou si vous êtes situé au Royaume-Uni (même si vous devez posséder une licence de télévision valide). Le coup d’envoi est prévu pour 15h GMT, la couverture du Beeb débutant à 14h20. Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni pour cette série de matches des Six Nations, n’oubliez pas de télécharger un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct comme vous le feriez chez vous.

Comment diffuser en direct l’Écosse contre l’Irlande en dehors de votre pays

Si vous êtes en dehors de votre pays de résidence et essayez de diffuser le rugby via votre diffuseur habituel, vous découvrirez probablement que vous ne pouvez pas en raison de restrictions de blocage géographique.

Mais il y a encore un moyen de se brancher!

En téléchargeant et en installant un VPN, vous pouvez dire à votre appareil qu’il est de retour chez vous et profiter de votre couverture domestique où que vous soyez. Assurez-vous de lire d’abord tous les petits caractères, en vous assurant de respecter toutes les conditions générales.

Utilisez un VPN pour regarder l’Écosse contre l’Irlande de n’importe où

ExpressVPN – Obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous évaluons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités de sécurité solides. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi qu’avec les mobiles Android et Apple. Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-leur savoir et ils vous rembourseront sans souci. – Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Comment regarder l’Écosse contre l’Irlande GRATUITEMENT: Diffusion en direct des Six Nations en ligne en Irlande

Contrairement au Royaume-Uni, Virgin Media propose des chaînes gratuites en République d’Irlande, et Virgin Media One (anciennement TV3 en Irlande) est la chaîne sur laquelle vous voudrez vous diriger pour le match Écosse contre Irlande. Cela signifie que vous pouvez également obtenir un Diffusion en direct 100% gratuite des Six Nations en Irlande. Regardez en ligne à l’aide de Virgin Media Player ou consultez son application TV Anywhere, disponible pour presque tous les appareils modernes, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et plus encore. Le coup d’envoi est prévu à 15 heures GMT et la couverture de Virgin Media One commence à 14 heures. Pas en Irlande pour les Six Nations? Profitez de la même couverture que vous feriez à la maison avec l’aide d’un bon VPN – suivez simplement notre guide ci-dessous.

Comment regarder l’Écosse contre l’Irlande GRATUITEMENT en ligne: diffusez en direct le rugby des Six Nations aux États-Unis aujourd’hui

Le match débutera à 10 h HE / 7 h HP dimanche matin aux États-Unis, où NBC a de nouveau les droits sur le rugby des Six Nations. Cela signifiait auparavant débourser 80 $ pour un NBC Sports Gold Rugby Pass. Mais pas plus, car le Rugby Pass de NBC a été absorbé par la plate-forme de streaming Peacock – qui offre un Essai GRATUIT de 7 jours ce qui signifie que vous pouvez regarder l’Écosse contre l’Irlande sans payer un centime. Après l’essai gratuit, Peacock ne coûte que 4,99 $ par mois pour un service financé par la publicité qui comprend également Premiership Rugby et la Heineken Champions Cup, ainsi que de nombreux reportages sportifs, émissions de télévision et films. Loin des États-Unis en ce moment? Si vous êtes à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez toujours vous connecter comme vous chez vous avec l’aide d’un bon VPN aujourd’hui.

Comment regarder l’Écosse contre l’Irlande: diffusion en direct des Six Nations en Australie

Si cela ne vous dérange pas une nuit tardive, beIN Sports présente l’Écosse contre l’Irlande en Australie. Le match débute à 2 heures du matin AEDT dimanche soir / lundi matin et la couverture commence à 1h30. Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne l’êtes pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN séparément – essayez la plateforme de streaming Kayo Sports pour l’un des meilleurs moyens de regarder le rugby Écosse vs Irlande en ligne aujourd’hui. Le service over-the-top de grande valeur vous permettra de diffuser des tonnes de sports de qualité, y compris les compétitions de football australiennes NRL et AFL. Tout cela pour le prix très raisonnable de seulement 25 $ par mois pour un forfait de base, ou 35 $ par mois pour l’offre premium qui fonctionne sur trois écrans. Mieux encore, il y a un Essai GRATUIT de Kayo Sports en vente dès maintenant, afin que vous puissiez le vérifier par vous-même – sans aucune condition. Pas en Australie pour le rugby? N’oubliez pas de profiter de l’option VPN comme détaillé ci-dessus pour vous assurer que vous pouvez quand même regarder votre couverture nationale.

Comment regarder l’Écosse contre l’Irlande: diffusion en direct des Six Nations en Nouvelle-Zélande

Le diffuseur officiel des Six Nations en Nouvelle-Zélande est Sky Sport , qui est disponible dans le cadre d’une gamme de forfaits de télévision payante. Les abonnés peuvent regarder en ligne en utilisant le service Sky Go du pays, tandis que les coupeurs de cordon et n’importe qui d’autre peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un pass hebdomadaire ne coûte que 19,99 $. C’est un début très tôt pour le match entre l’Écosse et l’Irlande, qui débutera à 4 heures du matin NZDT lundi matin. La couverture de Sky Sport commence à 3h30 du matin. Loin de la Nouvelle-Zélande en ce moment? Utilisez un VPN et vous diffuserez le rugger en un rien de temps.

Ecosse vs Irlande en direct: regardez le rugby des Six Nations 2021 GRATUITEMENT au Canada

DAZN est un service de streaming disponible dans quelques pays, dont le Canada, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, et il a obtenu les droits de streaming pour le rugby des Six Nations. Le match entre l’Écosse et l’Irlande débutera à 10 h HE / 7 h HP dimanche matin, et vous pouvez vous connecter GRATUITEMENT, comme DAZN offre un ESSAI GRATUIT de 30 jours. Si vous décidez de conserver DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $, ce qui vous permet de gagner beaucoup plus d’action sportive, y compris chaque match de la NFL et le football de la Premier League et de la Ligue des champions, et bien plus encore.