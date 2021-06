Ecosse vs République Tchèque EN DIRECT ! Dernières actualités de l’équipe, compositions, pronostics, flux de matchs télévisés et Euro 2021

in

Après 23 longues années, l’Écosse se retrouve cet après-midi dans un tournoi international avec le coup d’envoi à Glasgow.

Depuis la Coupe du monde 1998, les Écossais n’ont pas affronté les meilleurs, plusieurs générations d’Écossais sont sur le point de découvrir le buzz de voir leur pays concourir sur la grande scène.

Les hommes de Steve Clarke ont récemment battu à deux reprises leurs adversaires d’aujourd’hui en Ligue des nations de l’UEFA, et une troisième victoire sur les Tchèques leur permettra de sortir d’un groupe C qui comprend également la Croatie et l’ancien ennemi anglais,

Les hommes de Steve Clarke seront encouragés par 12 000 fans à l’intérieur de Hampden Park, le premier grand tournoi international sur le célèbre Old Ground.

Bien que son équipe manque peut-être de savoir-faire en matière de tournois, Clarke a déclaré que son équipe était bien équipée avec des joueurs ayant une expérience du gros jeu, en particulier Andy Robertson de Liverpool, Billy Gilmour de Chelsea et Scott McTominay de Manchester United.

Un long temps à venir

Le coup d’envoi à Hampden Park est prévu à 14h BST.

Nous avons Simon Collings au match. Restez avec nous.

