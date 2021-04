EcoStruxure Rail: le projet de Schneider Electric pour construire une infrastructure ferroviaire fiable et durable en Inde

La société, à travers cette solution numérique de bout en bout, vise à créer un environnement numérique collaboratif pour des opérations de métro ferroviaire sûres, fiables, efficaces et durables en Inde.

Aujourd’hui, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, Schneider Electric a annoncé le lancement d’EcoStruxure Rail en Inde. La société, à travers cette solution numérique de bout en bout, vise à créer un environnement numérique collaboratif pour des opérations de métro ferroviaire sûres, fiables, efficaces et durables en Inde. L’EcoStruxure Rail vise également à améliorer considérablement la gestion intelligente, à offrir une sécurité électrique et à améliorer l’efficacité énergétique jusqu’à 25%. Il permet des services de planification efficaces et garantit les opérations du système, augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle globale de 20% et réduisant le coût total de possession de 15%.

La gestion du réseau ferroviaire indien devient de plus en plus difficile. Certains des problèmes les plus cruciaux du réseau ferroviaire comprennent l’extension et les gares des lignes de métro, la complexité du système et le trafic de passagers à volume élevé. En outre, dans l’espace limité des stations, il existe de multiples installations électriques installées qui consomment de l’électricité en quantité significative. Cela nécessite une alimentation électrique fiable et continue afin de garantir que les opérations du système sont effectuées de manière efficace et sûre. Selon Schneider Electric, la plate-forme avancée EcoStruxure Rail compatible IoT est la mieux placée pour résoudre les défis critiques du segment métro-rail indien. Il permet d’optimiser la consommation d’énergie en utilisant des solutions intelligentes de gestion de l’énergie, en freinant la récupération d’énergie et en intégrant les énergies renouvelables.

La plate-forme EcoStruxure a aidé les réseaux Metro Rail du monde entier dans quatre domaines: le contrôle de l’environnement, la fourniture d’énergie, la communication et les services. En outre, il augmente la résilience du système en cas d’attaques de cybersécurité en proposant des solutions pour éviter et détecter les intrusions à tous les niveaux: système de télécommunication, centre de contrôle et appareils de terrain. De plus, selon l’entreprise, il améliore la sécurité électrique, la gestion intelligente et l’atmosphère des stations de métro, ainsi que le fonctionnement de leurs systèmes, avec des solutions pour la puissance de traction, la puissance de signalisation, la puissance de distribution et la gestion de la construction.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.