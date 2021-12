Ecosystem Builder pour Cardano AdaSwap lance IDO sur Cardstarter

Tel Aviv, Israël, 14 décembre 2021,

AdaSwap, un constructeur d’écosystème qui établira le premier échange décentralisé sur le réseau Cardano, lance une vente symbolique sur Cardstarter pour lever des fonds auprès d’investisseurs solidaires et stimuler la croissance durable de sa plate-forme.

AdaSwap alloue 80 millions de jetons ASW au prix de 0,005 $ chacun pour la vente alors qu’il cherche à lever un total de 400 000 $. L’attribution sera acquise en une seule fois, dont 50 % débloqué chez TGE et 50 % un mois plus tard.

La levée de fonds est destinée à aider AdaSwap à réaliser son ambition de construire le premier DEX sur Cardano, l’un des projets de blockchain les plus populaires pour les développeurs d’applications décentralisées. Le jeton natif ADA de Cardano est actuellement la 6ème crypto-monnaie par capitalisation boursière, mais malgré cela, il manque d’un écosystème DEX ou DeFi natif, ce qui signifie que les utilisateurs doivent s’appuyer sur des échanges centralisés pour acheter, vendre et échanger les jetons.

AdaSwap résoudra ce problème en créant un DEX natif et gamifié pour le réseau Cardano qui servira de plate-forme aux utilisateurs pour échanger facilement des jetons basés sur Cardano. En outre, AdaSwap créera un marché NFT natif et des pools de liquidités fixes, à long terme et à haut rendement. Avec ces applications, les utilisateurs d’AdaSwap pourront miser des jetons, acheter et vendre des œuvres d’art NFT et gagner des intérêts élevés sur leurs investissements. Afin de construire un meilleur système financier, AdaSwap cessera de se concentrer sur des verrous de liquidité plus élevés et commencera à se concentrer sur ce qui compte vraiment : les utilisateurs

AdaSwap possède un avantage de premier plan sur Cardano, lui permettant de créer un micro-écosystème qui aidera le monde à développer et à utiliser la Blockchain Cardano.

Le jeton AdaSwap (ASW) est la crypto-monnaie native de la plate-forme AdaSwap qui sera utilisée pour alimenter diverses fonctions au sein de l’écosystème Cardano. Les jetons ASW sont des jetons natifs de Cardano, ce qui les rend facilement interchangeables avec tous les autres jetons basés sur Cardano. Les détenteurs de jetons ASW pourront échanger des jetons sur l’AdaSwap DEX, tirer parti des opportunités d’arbitrage en temps réel et économiser sur les frais de transaction via un modèle financier gratuit où aucun frais de participation ou de transaction n’est appliqué.

« Pour que le potentiel de l’écosystème de Cardano se réalise, les réalités concrètes doivent être alignées sur l’éthique de Cardano. Il incombe à tous ceux qui partagent cette philosophie d’étendre notre soutien aux constructeurs, créateurs et projets œuvrant à la mise en place de l’infrastructure de la finance décentralisée sur Cardano. Je pense qu’ADAswap a un rôle important à jouer à cet égard. L’écosystème prend rapidement forme et je suis plus que jamais convaincu que l’avenir de DeFi est brillant, proche et construit sur Cardano. a déclaré Brandon Kazakoff, COO de Cardstarter.

Les jetons ASW ont suscité d’énormes discussions sur des canaux tels que VoskCoin et Banter Capital, suscitant un enthousiasme énorme avant son lancement sur Cardstarter, un accélérateur de projet décentralisé qui aide de nouveaux projets à lancer des ventes de jetons IDO sur la blockchain Cardano.

Avec son objectif de connecter les innovateurs Cardano à un stade précoce à une communauté de donateurs, Cardstarter est une rampe de lancement idéale pour ASW. Il permet aux investisseurs de participer à des opportunités à faible risque d’investir dans des projets construits sur la blockchain Cardano, soutenus par la trésorerie d’assurance Cardstarter.

« Une rampe de lancement est un point de départ très important pour le cycle de vie de tout projet, elle établit la base sur laquelle des poutres solides doivent être construites. Chez AdaSwap, nous avons choisi la meilleure rampe de lancement pour les bases les plus solides. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec cardstarter afin de proposer AdaSwap au monde ! », a déclaré Itay Levy, PDG d’AdaSwap.

Pour participer à la vente, les utilisateurs doivent se rendre sur le site Web d’AdaSwap pour plus de détails. Pour participer aux IDO sur Cardstarter, les investisseurs doivent d’abord miser des CARDS, puis s’inscrire aux IDO Live auxquels ils souhaitent participer.

À propos d’AdaSwap

AdaSwap est un constructeur d’écosystème visant à créer le premier échange décentralisé sur le réseau Cardano. L’AdaSwap DEX facilitera l’échange de jetons de crypto-monnaie, la création, l’achat et la vente de NFT, le lancement de nouveaux projets et la mise de fonds dans des pools de liquidités pour gagner des frais sur la blockchain Cardano.

Contacts

ROUCOULER