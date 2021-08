Écosystème de jeu crypto FUN lance un jeton mis à niveau sur Polygon ⋆ Crypto new media

in

Le fournisseur de jeux alimenté par la blockchain FUN a annoncé le lancement imminent de XFUN – son nouveau jeton de couche 2 sur le réseau Polygon qui remplacera et changera la dynamique du jeton FUN actuel.

XFUN bénéficie des performances accrues de Polygon et d’une latence plus faible. XFUN sera émis dans le cadre d’un processus par lequel les jetons FUN sont déposés sur le réseau principal Ethereum et retirés de la circulation commerciale.

Une fois la mise à niveau terminée, XFUN remplacera FUN en tant que jeton alimentant le casino dPlay.

Plus important encore, le jeton XFUN sera déployé sur un certain nombre de nouvelles entreprises au cours des 6 prochains mois. Il est prévu de lancer un nouveau casino XFUN, une salle de poker en chaîne et des paris sportifs d’ici la fin de l’année.

Le jeton FUN a été initialement développé par FunFair Technologies en 2017 pour alimenter son écosystème FUN. Début 2021, FUNToken.io a pris le contrôle de FUN ; et se concentre sur son développement séparément de FunFair Technologies avec un nouveau cas d’utilisation.

Plus de détails

Le nouveau jeton XFUN conservera une valeur de 1:1 avec FUN et prendra en charge une interopérabilité complète.

Surtout, cette mise à niveau permettra à FUN de mieux tirer parti de la puissance de la blockchain pour développer sa stratégie pour les plateformes de jeu décentralisées, la trésorerie et la gestion des fonds.

XFUN sera pris en charge par un portefeuille non dépositaire comprenant :

Capacité à détenir à la fois des jetons FUN et XFUN Intégration avec le réseau principal Ethereum et Polygon Échange sans couture de FUN dans XFUN et inversement avec intégration dans le pont XFUN Opportunités FIAT à FUN/XFUN intégrées à l’aide de processeurs tiers Transactions sans gaz sur XFUN le cas échéant KYC intégré lorsque requis par l’opérateur

« XFUN sera intégré à un certain nombre de secteurs verticaux du jeu et du divertissement dans le cadre d’un processus continu visant à développer l’écosystème. Alors qu’initialement certains d’entre eux seront détenus en interne ou par des entités associées… notre intention à plus long terme est d’étendre l’accessibilité et l’utilisation de XFUN en encourageant les opérateurs tiers à utiliser XFUN comme mécanisme de paiement. À cette fin, nous fournirons des API de paiement aux opérateurs tiers.

– L’équipe FUNToken

