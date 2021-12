Écosystème des semi-conducteurs : toutes les puces sont-elles en place pour une révolution ?

Balajee Sowrirajan, MD, Samsung Semiconductor India R&D Center .

Srinath Srinivasan

Avec NEWS ABOUT the Tata Group qui prévoit des investissements allant jusqu’à 300 millions de dollars pour mettre en place une unité d’assemblage et de test de semi-conducteurs en Inde, l’industrie des semi-conducteurs retient l’attention et l’élan dont elle a grand besoin, en particulier après la crise de pénurie de puces survenue pendant le pic des confinements mondiaux induits par le Covid-19. L’Inde n’est cependant pas nouvelle dans le secteur des semi-conducteurs en ce qui concerne la R&D et l’offre de talents. Certains des plus grands noms du secteur des appareils informatiques ont déjà bénéficié des talents indiens et l’une de ces entreprises est Samsung Semiconductor India R&D (SSIR).

Derrière certains des produits de consommation et d’entreprise les plus récents et les plus avancés se trouvent des ingénieurs indiens de Samsung Semiconductor India R&D. De l’assistance à leur siège de conception coréen, ils ont évolué pour concevoir et développer des technologies de base, qui trouvent une place dans les produits de consommation et d’entreprise. Les technologies sur lesquelles travaillent les ingénieurs indiens vont des semi-conducteurs EXYNOS aux capteurs d’imagerie CMOS qui entrent dans les produits de consommation comme les téléphones portables aux SSD SATA et NVMe qui sont utilisés dans les centres de données.

« Le premier appareil photo 108 MP au monde lancé il y a deux ans a été planifié et créé par les ingénieurs de SSIR », déclare Balajee Sowrirajan, directeur général du centre de R&D de Samsung Semiconductor India, qui dirige les opérations SSIR India de Memory, System LSI, Foundry. unités d’affaires. En plus de ceux-ci, le centre de R&D s’occupe également du développement de puces alliées telles que celle des puces RF et des puces de gestion de l’alimentation. Actuellement, les ingénieurs indiens travaillent sur des puces à trois nanomètres.

« La propriété intellectuelle de la fondation se déroule à partir de SSIR. Il s’agit d’une étape importante pour notre centre et nos talents, car la technologie est l’une des plus avancées au monde aujourd’hui », a déclaré Sowrirajan. La disponibilité des talents, leur force dans la conception numérique et de circuits, la flexibilité à former et la classe de produits avancés sur lesquels les ingénieurs expérimentés ont travaillé au cours de leur carrière sont des facteurs importants qui ont fait de l’Inde un endroit attrayant pour la R&D, selon Sowrirajan.

En plus de la puissance intellectuelle, les besoins croissants de l’Inde en produits et en entreprises font du pays un endroit attrayant pour mettre en place des centres de R&D et potentiellement des usines de fabrication et d’assemblage. La R&D et la fabrication de semi-conducteurs sont deux écosystèmes importants dans l’industrie des semi-conducteurs. La fabrication est largement concentrée dans une région du monde, tandis que la R&D est distribuée. « L’Inde a tiré parti de la R&D dans le passé. Au sein de Samsung, notre équipe de planification de produits en Corée sert de pont entre le SSIR et les unités de fabrication qui se trouvent en dehors de l’Inde », a-t-il déclaré.

L’utilisation croissante des mobiles en Inde et le besoin d’une puissance de calcul élevée sont d’autres raisons majeures pour lesquelles l’Inde est un point chaud pour l’innovation au niveau des puces. Aujourd’hui, même un smartphone d’entrée de gamme a besoin de l’IA pour se démarquer sur le marché. De nombreuses applications industrielles nécessitent une puissance de calcul élevée et un Edge computing. L’Inde est également un marché à fort potentiel pour les véhicules autonomes qui nécessitent une puissance de calcul localisée de haute performance. La demande induite par Covid-19 pour le cloud computing a attiré plusieurs acteurs pour mettre en place des centres de données en Inde, qui nécessitent du calcul et du stockage. Les ingénieurs de SSIR, qui ont plus de 450 brevets délivrés et au stade de la demande, ont développé des technologies dans tous ces segments informatiques en croissance.

« La 5G ne devrait que renforcer cette demande », déclare Sowrirajan. Les ingénieurs indiens de SSIR sont également impliqués dans la conception de circuits, la conception de systèmes, la conception numérique, la qualification de solutions (test de solutions dans des conditions réelles) et le développement de logiciels embarqués. L’état d’esprit de la planification des produits vient de s’installer en Inde. Cependant, l’écosystème de fabrication n’est pas encore là au même niveau que la R&D. « La fabrication locale en Inde a besoin d’un soutien gouvernemental indéfectible et d’un acteur national fort pour engager des actions. Ce n’est certainement pas un jeu MNC pour le moment », dit-il, lorsqu’on l’interroge sur les plans de Samsung de mettre en place des installations de fabrication à grande échelle en Inde.

La mise en place et la gestion d’un écosystème de fabrication sont soumises à des défis : matières premières, ressources, géopolitiques. Cependant, la pénurie n’a pas affecté le travail au SSIR. « Nos ingénieurs s’efforcent en permanence de réduire le gaspillage et d’améliorer le rendement en analysant les défaillances des tranches de semi-conducteurs. La crise de pénurie de puces ne retardera pas le déploiement des nouvelles générations de technologies de SSIR », a déclaré Sowrirajan.

