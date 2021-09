Écouter attentivement vos proches les aide à vivre plus longtemps | La vie

in

Une étude récente conclut que la pratique de l’écoute dite de soutien améliore l’espérance de vie de votre entourage. Plus précisément, la recherche a montré que se sentir écouté améliore la résilience cognitive, une compétence cérébrale liée aux maladies mentales telles que la maladie d’Alzheimer.

On a toujours dit qu’une bonne amitié est que qui sait écouter tout ce dont vous avez besoin, qui est à vos côtés sans vous juger ni vous demander quoi que ce soit en retour. Eh bien, maintenant une nouvelle étude renforce ce type d’ami en liant la soi-disant écoute de soutien à l’amélioration de l’espérance de vie.

Selon une nouvelle étude publiée récemment dans le Jama Network Open, s’entourer d’amis et de membres de la famille qui vous écoutent attentivement lorsque vous avez besoin de vous défouler peut vous aider à renforcer votre résilience cognitive. Ce dernier est la capacité de conserver la vigilance mentale en vieillissant.

Bien qu’il reste beaucoup à découvrir à cet égard, on pense que les troubles liés à l’esprit, aux fonctions cérébrales et à la mémoire (la maladie d’Alzheimer étant la plus connue) sont en quelque sorte liés à de faibles niveaux de résilience cognitive.

Par conséquent, se sentir entendu peut vous aider à vivre plus longtemps. Mais l’inverse est également vrai: développez une écoute solidaire pour accompagner les amis qui en ont besoin et vous les aiderez à avoir un esprit jeune.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Pour arriver à ces conclusions, Metro explique que les chercheurs ont analysé les niveaux de socialisation des 2 171 volontaires adultes. Ils ont classé la socialisation en 5 types ou activités: écouter, conseiller, montrer de l’affection, apporter un soutien émotionnel ou établir un contact minimal.

On l’a utilisé un appareil IRM pour détecter les augmentations de la résilience cognitive au cours de diverses activités. Le plus efficace en ce sens était de se sentir entendu.

Ces résultats sont complétés par d’autres conclusions sur méthodes pour prévenir ou combattre la maladie d’Alzheimer. En plus de se concentrer sur certains régimes ou exercices mentaux, il semble que cultiver des relations de qualité doive être ajouté à la liste.

Ce n’est pas la première étude à conclure que une bonne interaction sociale peut aider à prévenir le déclin cognitif et, par conséquent, évitez la démence ou des troubles similaires. Des recherches de 2019 ont déjà souligné qu’avoir un cercle social sain renforce l’individu mentalement.

Comment écouter ses amis pour qu’ils se sentent compris

Et qu’est-ce que l’écoute de soutien exactement ? Selon Refinery29, ça ressemble beaucoup à de l’écoute active, mais ce n’est pas exactement la même chose.

En écoute active, eCelui qui écoute doit aider l’orateur à clarifier le sens de ses paroles. Par exemple, si l’orateur dit « Je suis mauvais avec ma famille », l’auditeur ne fait pas de sermon (« tu devrais toujours aimer ta famille ») mais peut demander « qu’est-ce que cela signifie pour toi d’être mauvais ? ou “décrivez-moi une scène récente avec votre famille où vous vous êtes trompé.”

Ce type de technique aidera vos amis ou votre famille pour mieux comprendre quels sont vos problèmes, car l’erreur est souvent commise de ne pas savoir exactement quel est le conflit à résoudre. Dans l’exemple ci-dessus, vous découvrirez peut-être que “être mauvais avec la famille” signifie “mon grand-père me dit toujours qu’avec mon style de vie, je n’irai nulle part”.

Pendant ce temps, l’écoute de soutien consiste à être réceptif à ce qui est dit. Répondez avec sympathie aux émotions explicites ou indirectes, plutôt que de donner des leçons ou des conseils.

Le but de l’écoute de soutien n’est pas de résoudre ou de clarifier le conflit du locuteur, mais de soulagez-le du fardeau émotionnel, lui faire sentir qu’elle n’est pas seule et que ce qu’elle ressent est sûrement parfaitement normal.

Que les conclusions de l’étude soient correctes ou qu’une enquête plus approfondie soit nécessaire, pratiquer l’écoute de soutien (et, accessoirement, l’écoute active) Cela fera de vous une grande amitié et vous aiderez votre entourage à dénouer les conflits ou à vous sentir en bonne compagnie.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Daniel Cáceres.