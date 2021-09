Écouter de la musique au bord de la piscine

Auparavant, il était insondable d’avoir un appareil électronique qui pouvait vous accompagner n’importe où. Avec les avancées technologiques, vous disposez désormais d’un ordinateur miniature qui fait également office de téléphone portable, votre voiture peut réellement prendre le relais et vous pouvez accéder à Internet depuis la plupart des endroits de la planète. Lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique, il existe des dizaines de façons d’appuyer simplement sur un bouton et de jouer une chanson sur votre téléphone. Mais pour cette douche à chanter ou pour faire une fête au bord de la piscine, vous aurez besoin d’un type particulier d’enceinte. Ce sont ceux qui peuvent gérer un peu d’éclaboussures ou deux.

Avec un haut-parleur Bluetooth étanche, vous pouvez écouter votre musique ou écouter un événement sportif pendant que vous êtes dans la piscine, sous la douche ou même en randonnée près d’un ruisseau ou d’une rivière. Parfaits pour les sorties de pêche ou les journées de navigation, ils ne seront pas affectés par un peu d’eau, ce qui était autrefois difficile à imaginer. Bien que vous puissiez avoir beaucoup d’enceintes intelligentes dans votre maison, elles sont destinées à être transportées. Nous avons mis en évidence cinq des meilleurs haut-parleurs Bluetooth étanches pour que vous puissiez profiter de notre musique au bord de la piscine.

Meilleure qualité sonore : haut-parleur Bluetooth portable étanche JBL Charge 5

Enceinte Bluetooth portable étanche JBL Charge 5 Source de l’image : JBL/Amazon

Avantages: La qualité sonore est de premier ordre, longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients: Cher

Grâce à la qualité sonore exceptionnelle, vous adorerez écouter de la musique sur le haut-parleur Bluetooth portable étanche JBL Charge 5. Cela comprend JBL Pro Sound avec un pilote à longue excursion optimisé, un tweeter séparé et deux radiateurs de basses JBL. Vous pouvez également prendre des appels téléphoniques depuis votre haut-parleur en appuyant simplement sur un bouton, car il possède un haut-parleur antibruit et anti-écho.

Il est étanche IP67 et dispose d’une batterie lithium-ion polymère qui durera jusqu’à 20 heures, selon le niveau de volume auquel vous le jouez. Il dispose d’une banque d’alimentation intégrée qui vous permet de charger vos appareils sans faire de pause dans la musique. Les fonctionnalités PartyBoost vous permettent de coupler deux enceintes compatibles JBL PartyBoost pour un son encore plus incroyable. Ce haut-parleur est disponible en six couleurs différentes, vous permettant de choisir votre favori.

JBL CHARGE 5 – Haut-parleur Bluetooth portable avec IP67 étanche et sortie USB – Noir Prix:$179.95 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures enceintes Bluetooth étanches pour l’extérieur : Ultimate Ears WONDERBOOM 2

Ultimate Ears WONDERBOOM 2 Source de l’image: Amazon

Avantages: Fournit un son à 360 degrés, peut flotter dans l’eau

Les inconvénients: Pas de prise casque, livré avec un câble USB mais pas de bloc d’alimentation pour le chargement

Que vous soyez dans la piscine ou ailleurs dans la cour, vous voulez pouvoir entendre la musique. Avec le WONDERBOOM 2 d’Ultimate Ears, ce ne sera plus un problème. C’est parce qu’il est doté du nouveau bouton d’amplification extérieur qui augmente instantanément le volume et la clarté, afin que davantage de personnes à l’extérieur puissent mieux entendre. Il a une autonomie de 13 heures, ce qui vous permet de l’utiliser pendant une grande partie de votre journée.

Cela offre un son à 360 ° et des basses supplémentaires. Il a un indice de protection IP67, ce qui signifie qu’il est étanche à l’eau, à la poussière et qu’il peut flotter. Vous pouvez mettre en pause, lire ou sauter directement depuis le haut-parleur lui-même. Il est également extrêmement compatible avec les téléphones et autres appareils.

ULTIMATE EARS WONDERBOOM 2, Haut-parleur Bluetooth sans fil portable, Big Bass 360 Sound, Étanche… Prix:$99.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure variété de couleurs de haut-parleurs Bluetooth étanches: Haut-parleur Bluetooth étanche COMISO

Haut-parleur Bluetooth étanche COMISO Source de l’image : COMISO/Amazon

Avantages: Six options de couleurs au même prix, sans distorsion

Les inconvénients: Le microphone pour prendre des appels a besoin de travail

Certaines personnes comptent sur leur style et leurs goûts personnels pour passer la journée. Ils adoreront les options offertes par le haut-parleur Bluetooth étanche COMISO. Vous avez le choix entre huit couleurs différentes : bleu, noir, or rose, violet, bleu sarcelle et blanc. Vous apprécierez la qualité sonore, car les médiums et les aigus distincts des deux pilotes acoustiques de précision offrent un excellent son stéréo. Il remplira la pièce.

Il y a un volume plus fort et plus de basses tout en restant sans distorsion, même à son plus fort. Il a un indice IPX7 pour les niveaux d’étanchéité. Cela pèse 1,54 livres, il est donc extrêmement facile à transporter. Il existe une fonction True Wireless Stereo, vous permettant de coupler des enceintes.

COMISO Haut-parleur Bluetooth étanche IPX7 (Mise à niveau) 25W Sans fil Portable Loud Surround Sound St… Prix:$49.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure autonomie de la batterie : haut-parleur portable SANAG M7 Plus

Enceinte portable SANAG M7 Plus Source de l’image : SANAG/Amazon

Avantages: Durée de vie de la batterie ridiculement longue, différents niveaux de fréquence

Les inconvénients: Doit jouer à un volume inférieur pour faire durer la batterie

Vous serez époustouflé par la durée de vie du haut-parleur portable SANAG M7 Plus tout en jouant. Cela a un effet sonore à 360 ° et les différents niveaux de fréquence offriront des expériences sonores variées. Il est extrêmement petit mais durera toute la journée, car il jouera jusqu’à 30 heures de musique ininterrompue.

Il existe une lanière en silicone qui la rend simple à transporter et elle a un indice d’étanchéité IPX7. Il peut résister à une chute de 1,5 mètre car il est anti-choc et anti-endommagement. Il prend en charge plusieurs connexions, vous n’avez donc pas à vous connecter via Bluetooth. Les

Haut-parleur Bluetooth, haut-parleurs portables SANAG M7 Plus, Bluetooth 5.0 Dual Pairing Bass Sp… Prix : 49,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur haut-parleur de douche: haut-parleur de douche Bluetooth iFox iF012

iFox iF012 Enceinte de douche Bluetooth Source de l’image : Amazon

Avantages: Connexion Bluetooth polyvalente, entièrement submersible

Les inconvénients: Pas aussi fort que les autres options

Le haut-parleur de douche Bluetooth iFox iF012 est un système de haut-parleurs portable de haute qualité qui fournit un son cristallin à partir d’un petit hub Bluetooth facile à manœuvrer. Ce haut-parleur est à la fois étanche et entièrement submersible dans l’eau jusqu’à trois pieds. C’est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth étanches car il contient des boutons uniques remplis de blanc iFox, de sorte que vous pouvez facilement voir les commandes sous la douche, même si vous avez du savon dans les yeux. Il dispose également d’une batterie longue durée qui peut jouer de la musique jusqu’à 10 heures avec une charge de trois heures. Il est super compatible, car il dispose d’une connexion Bluetooth 4.1 rapide et polyvalente en moins de six secondes pouvant atteindre un rayon de 33 pieds. Vous adorerez vous doucher à l’intérieur ou à l’extérieur avec l’enceinte.

Principales caractéristiques:

Boutons remplis de blanc imperméables et entièrement submersibles Joue pendant 10 heures

iFox iF012 Haut-parleur de douche Bluetooth – Certifié étanche – Sans fil, il s’associe facilement à tous les… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 32,90 $ Vous économisez : 17,09 $ (34%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission