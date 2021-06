Écouter de la musique pendant que vous courez peut vous aider si vous êtes mentalement fatigué

Il est temps de le monter (Photo: .)

Qu’il s’agisse de heavy rock ou de pop au fromage, nous avons tous nos hymnes d’entraînement préférés.

Mais une nouvelle étude montre que nos listes de lecture peuvent vraiment faire la différence lors de l’exercice.

Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont découvert qu’écouter de la musique pendant la course pouvait améliorer les performances d’une personne lorsqu’elle se sentait mentalement fatiguée.

Ceux qui ont écouté une liste de lecture auto-sélectionnée pendant qu’ils couraient, après avoir terminé une tâche de réflexion fatigante, ont obtenu le même niveau que ceux qui n’étaient pas mentalement épuisés.

Les chercheurs ont utilisé deux tests pour étudier comment écouter de la musique affectait la course. Le premier concernait l’effet de la musique sur la course par intervalles – passant ainsi du sprint à haute intensité au jogging à faible intensité – tandis que l’autre examinait un contre-la-montre de 5 km.

Les participants ont effectué un test cognitif sur ordinateur de 30 minutes – qui les a mis dans un état de fatigue mentale avant de commencer l’exercice.

Ils ont ensuite été testés avec et sans la musique de motivation qu’ils ont sélectionnée.

Ceci a été comparé à un test de base, pris au départ, qui a été effectué sans musique ni tâche cognitive.

Les résultats ont montré que la capacité de course par intervalles lorsque mentalement fatigué était légèrement meilleure avec de la musique par rapport à sans – et était la même que lorsque les participants n’étaient pas mentalement fatigués.

De même, les contre-la-montre de 5 km ont également montré de petites améliorations avec des mélodies auto-sélectionnées, par rapport à l’absence de musique du tout.

Les chercheurs ont ajouté que ces résultats pourraient être dus à une perception altérée de l’effort lors de l’écoute de la musique.

Le Dr Shaun Phillips, de la Moray House School of Education and Sport de l’Université d’Édimbourg, a déclaré: «Les résultats indiquent qu’écouter de la musique de motivation auto-sélectionnée peut être une stratégie utile pour aider les personnes actives à améliorer leur capacité de course d’endurance et leurs performances lorsqu’elles sont mentalement fatiguées. .

“Cet impact positif de la musique auto-sélectionnée pourrait aider les gens à mieux maintenir la qualité et l’impact bénéfique de leurs séances d’exercice.”

Cependant, il convient de souligner que l’étude n’a été réalisée que sur 18 personnes.

Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires sur le sujet pour obtenir des résultats plus complets.

