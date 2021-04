Écouter MPE Está Llevando Sus Herramientas Musical al Mercado Latino

Habiéndose établi avec un proveedor líder de promoción y herramientas de descubrimiento musical en los EE. UU., Europe et Australie, Play MPE ha presentado formalmente plans ambiciosos para expandirse en el mercado latinoamericano de crecimiento rápido.

Depuis 2003, Play MPE (y específicamente su aplicación de promoción Caster) se ha concentrado en ayudar a artistas y sellos discográficos en más de 100 países a difundir los nuevos lanzamientos. La propuesta es bastante sencilla: Play MPE permite a sus clientes entregar de una forma segura las campañas profesionales de promoción musical directamente a los principales creadores de tendencias musicales del mundo.

Además, Play MPE proporciona la aplicación que los profesionales de los medios utilizan para acceder a la plataforma: personas como programadores de radio, supervisores de música, directores musicales (minoristas, restaurantes y aerolíneas). Play MPE’s Player est une biblioteca de música segura que viene completa con archivos WAV, códigos ISRC, información del compositor, publicadora y materiales de prensa por igual. Detrás de escena, Play MPE es a menudo la plataforma que ayuda a las canciones que se convierten en éxitos a comenzar el viaje hacia la notoriedad comercial, con un énfasis en ayudar a que las canciones se ubiquen in las listas de EE. UU., Europe et Australie.

Ahora, Play MPE, con sede en Vancouver, aprovechando las considerables posibilidades asociadas con encabezar campañas promocionales globales para artistas en mercados émergentes, está expandiendo oficialmente su alcance en toda América Latina.

La idée detrás de este movimiento orientado al crecimiento en el mercado Latino es bastante sencilla: Al mejorar la visibilidad y la accesibilidad de los temas musicales de los artistas, contribuirá a los logros comerciales globales en el panorama musical actual centrado en la transmission musicale de los mismos. En consecuencia, Play MPE a ampliado sus listas de distribución aprobadas en los Estados Unidos for garantizar the máxima cobertura and todos los formatos latinos of EE. UU. Y ha cargado una multitud de canciones de catálogo, de todo tipo de artistas latinos, en Player.

Por el lado del personal, la empresa de 18 ans avec un équipo serio que trabaja para que l’expansión Latina sea un éxito. La profesional de operaciones Gina Hernandez se compromete a garantizar que las experiencias de los clientes sean tan positivas y valiosas como sea posible, mientras que la ex vicepresidenta de Nielsen Music / BDS Stephanie Friedman continúa defendero la expansión de Play MPE en el Mercado Latino desde division de Mercadeo de Play MPE.

A la cabeza de la carga está Carlos Pérez, quien se desempeñó como vice-président de Sony Latin US durante más de una década. Pérez se unió recientemente a la plataforma de descubrimiento y promoción de servicio completo como «Senior Account Executive». El ex ejecutivo de EMI est un canalizando su amplia experience en el lanzamiento de l’expansión mercado Latino de Play MPE.

“Valoramos la relación entre el remitente y el destinatario y queremos asegurarnos de nutrir y apoyar sus respectivas necesidades”, dijo Friedman a Digital Music News. «Nuestro servicio proporciona a la comunidad de habla hispana una alternativa simple pero vital of entregar su contenido de manera segura y efectiva a su objetivo deseado».

DMN estuvo más que feliz de ayudar en el esfuerzo por expandir el mercado Latino. A largo plazo, este compromiso de equipar a las naciones de habla hispana con opciones confiables de entrega de contenido y promociones hará que sea mucho más fácil para los programadores y los profesionales de la industria encontrar nuevos talentos. Con Play MPE, iniciar una campaña promocional a través de Caster y tener lanzamientos accessibles para los programadores musicales en Player tiene el potencial de crear oportunidades profesionales en mercados de todo el mundo, para el máximo benefo de los fanáticos.

Por ejemplo, la campaña reciente de Play MPE para “Las Puertas del Cielo”, una canción de las estrellas de Bachata nacidos en República Dominicana Anthony Santos y Manny Cruz, ha permitido que la canción se desarrolle de manera solida nacionalmente y tenga un impacto comercial en el extranjero. Daddy Yankee, Gilberto Santa Rosa et Calibre 50 se trouvent parmi les artistes reconocidos que tienen música en Player, que además incluye a Selena Gomez.

Independientemente de los logros que hayan tenido, los artistas, ya sean artistas ultra populares o nuevos que están surgiendo, pueden desarrollar una presencia en nuevos mercados con la ayuda de servicios confiables de promoción y descubrimiento.

Además, los amantes de la música de hoy están acostumbrados un poder acceder y transmettre todo tipo de música al instante con un simple clic. La transmission «Streaming» représente la gran totalidad de los ingresos de la música en la mayoría de los países, y compris EE. UU., Y la industria se ve decididamente diferente de lo que era hace 20 años, o incluso hace cinco años.

Jouez aux dés MPE que su plataforma, que consta de las aplicaciones Caster y Player, tiene como objectivo ayudar a los programadores, profesionales de la industria y otros a mantenerse al día con estos cambios sin precedentes en el lado de la promotion y el descubrimiento. Parte del problema es que las soluciones que se usan, aunque son atractivas, no pueden ofrecer los mismos resultados e inspirar la misma confianza. Y como la competencia en la industria musical es plus grande que nunca, es imperativo que los artistas y los sellos todos los pasos posibles para preparar sus lanzamientos para el éxito.

La plataforma Play MPE tiene como objectivo el ser simple y accesible, incluso para los que tienen oposición a la tecnología. El objetivo es éliminar la desorganización, los correos electrónicos y enlaces interminables y el caos general that rodea the betweenga and el descubrimiento of música in the actualidad. La solución es consolidar todo en un solo lugar para artistas, sellos, promotores, programadores y cualquier otra persona involucrada en el crecimiento de una canción.

Además de internarse en el mercado Latino, Play MPE aussi está reforzando su presencia en Canada y Sudáfrica, como parte de un esfuerzo integral para optimizar el descubrimiento y la promoción de la música para todos los artistas. Y al utilizar Caster y Player, los creadores en estas regiones estarán tomando un paso important más cerca de encontrar nuevas audiencias y nuevos fanáticos.