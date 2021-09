Écouter vos audios WhatsApp avant de les envoyer est désormais possible : voici comment procéder

in

L’application de messagerie par excellence, WhatsApp, ne cesse d’apporter des améliorations dans chacune de ses mises à jour. Des fonctions, pour la plupart, qui demandent plus que 2 000 millions d’utilisateurs mensuels de « l’application » et qu’ils essaient de nous rendre la vie un peu plus facile.

Le dernier connu est le pouvoir accélérer écouter le audio. De telle sorte qu’ils puissent être joués jusqu’à deux fois plus vite, en pensant à ces fastidieuses « notes vocales » qui dépassent la minute et que la plupart de la population déteste.

Eh bien maintenant il y a un frappant nouveauté en ce qui concerne les audios : vous pouvez vérifiez-les avant d’envoyer. Comme ils le lisent. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans la nouvelle mise à jour qui, pour le moment, n’est disponible que pour les développeurs, mais sera disponible très prochainement pour le grand public.

Vous pouvez donc l’activer :

La première chose est de vérifier que votre version de WhatsApp c’est le dernier. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à vous rendre dans votre boutique d’applications. Vous y trouverez le mot ‘open’ si vous l’avez ou, sinon, ‘update’.

Une fois installé (la date de sortie est encore inconnue) vous pourrez voir le nouvelles options lors de l’envoi de mémos vocaux. Trois nouveaux boutons (supprimer, envoyer ou écouter l’audio que vous êtes sur le point d’envoyer). De plus, les ondes de votre voix apparaîtront au moment de l’enregistrement.