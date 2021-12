Écouteurs antibruit Sony WF-1000XM4, meilleure offre en ce moment : 248 $ (économisez 32 $)

Nous pouvons recevoir une commission sur les achats effectués via les liens sur cette page. Prix ​​et disponibilité sont sujets à changement.

Allez, bruit extérieur ! Les écouteurs Sony vous aideront à écouter et à travailler en toute tranquillité. (Photo : Sony)

Maintenant que 2021 est en vue arrière, vous méritez une petite gâterie, vous ne trouvez pas ? Je peux penser à peu de meilleures options qu’un ensemble d’écouteurs haut de gamme, qui peuvent élever votre musique et réduire le bruit anxiogène.

Apple AirPods Pro, dites-vous ? Bien sûr, c’est un excellent produit, mais tout le monde ne ressemble pas à l’apparence des AirPod ou de l’écosystème Apple. Au lieu de cela, pensez aux écouteurs antibruit Sony WF-1000XM4, actuellement en vente sur Amazon pour 248 $ (économisez 32 $).

Disponibles en noir ou blanc à ce prix, les écouteurs Sony sont plus petits et plus discrets que les AirPod ; ils se fondent en quelque sorte dans vos oreilles plutôt que d’en dépasser.

Je ne les ai pas essayés moi-même, mais d’innombrables critiques indiquent une superbe qualité sonore, une suppression du bruit de premier ordre et de très bonnes performances d’appel téléphonique. Ils sont également résistants aux éclaboussures (c’est-à-dire sans danger pour les exercices en sueur) et équipés d’un étui de chargement qui peut s’asseoir à plat (quel concept, Apple, tousser !) et se recharger sans fil.

Et voici une fonctionnalité intéressante que les AirPod ne peuvent égaler : si vous voulez avoir une conversation avec quelqu’un pendant que vous portez les écouteurs, commencez simplement à parler. La technologie de conversation de Sony interrompra automatiquement la lecture et activera le mode de son ambiant afin que vous puissiez entendre l’autre personne. (Heureusement, cela peut également être désactivé si vous êtes quelqu’un qui aime chanter avec la musique.)

Un autre avantage intéressant : Alexa intégrée, idéale si elle est votre assistante vocale préférée pour des choses comme les informations et le fonctionnement de la maison intelligente. Elle est facultative, cependant : vous pouvez utiliser Google Assistant ou Siri si vous préférez.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner qu’il existe de très bons écouteurs antibruit disponibles pour 100 $ ou moins. Mais si vous voulez sans doute les meilleurs écouteurs, pensez à ceux de Sony.

