Écouteurs Bluei Truepods-1 : la qualité sonore est de premier ordre sur ces écouteurs

Truepods-1 garantit une excellente expérience audio lorsque vous jouez à des jeux ou écoutez de la musique, et même pour prendre des appels liés au travail



Les écouteurs sans fil (oreillettes et tour de cou) sont le nouveau mot à la mode dans le segment audio. Leur utilisation a augmenté au cours de ces travaux induits par la pandémie et d’apprendre à la maison. Ils sont construits avec une technologie moderne pour offrir une expérience transparente. Les écouteurs sans fil sont faciles à utiliser en raison de leur forme et de leur taille compactes. Vous pouvez les connecter à différents types de gadgets, des smartphones aux ordinateurs portables. Les jeunes, en particulier, les aiment pour la simple raison qu’ils peuvent changer de chanson ou prendre des appels sans avoir à décrocher le téléphone. De plus, vous pouvez les utiliser lors de vos séances de gym ou de vos chats vidéo. Nous examinons les écouteurs Bluei Truepods-1 qui sont idéaux pour une utilisation dans la salle de sport ou sur les pistes de course sans craindre de les perdre.

Avec l’avènement de versions encore plus avancées de Bluetooth, les véritables écouteurs sans fil sont devenus un élément essentiel du kit pour beaucoup. Prenez, par exemple, les écouteurs sans fil Truepods-1 de la marque audio et portable Bluei. Au prix de 2 199 Rs modestes, ce sont des écouteurs au design incurvé uniques alimentés par une suppression active du bruit. Les écouteurs sont emballés dans un étui noir rechargeable exquis et compact et dans trois modes de suppression du bruit.

Bluei Truepods 1 est livré avec une capacité de batterie de 40 mAh, ce qui offre jusqu’à six heures d’autonomie en lecture (100 heures en veille). Les écouteurs sont dotés de la technologie Bluetooth v5.0 qui offre une connexion stable qui vous permet de basculer sans problèmes de connectivité. La fonction d’appel stéréo de ces écouteurs vous permet de profiter des appels via son microphone intégré et ses pilotes de 10 mm et l’appareil est étanche IPX5. Les écouteurs Bluei sont alimentés par la technologie IWP qu’ils contiennent dès que vous ouvrez l’étui. La présence d’un port de charge de type C vous permet de le charger facilement avec n’importe quel chargeur doté d’un câble compatible. L’accès à la fonction d’assistant vocal est facile, car il suffit d’appuyer une seule fois sur les boutons multifonctions faciles d’accès des Truepods 1. Les commandes tactiles fluides permettent de lire une commande, les mains libres et d’activer facilement l’assistant vocal.

Prix ​​public estimé : Rs 2 199

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.