Écouteurs Bluetooth PlayGo N37 : ils se chargent rapidement, très rapidement

RÉPONDANT à l’appétit toujours exigeant des consommateurs pour la charge rapide, Play basé à Gurgaon (co-fondé par Vikas Jain (co-fondateur de Micromax) en 2019 avec son ami d’école Sandeep Banga, a lancé les écouteurs Bluetooth PlayGo N37 avec ultra flexible tour de cou et charge rapide. Ces écouteurs sont intégrés à des haut-parleurs exclusifs Enhanced Bass Extra Loud (EBEL) et arborent une conception intra-auriculaire. L’appareil offre plus de trois heures de temps de jeu en seulement 10 minutes de charge, en roulant sur un système rapide intégré. conception du circuit de charge et également le port de charge de type C. En fait, il peut se charger complètement en moins de 40 minutes.

Prêt à l’emploi, PlayGo N37 est doté d’un tour de cou en silicone ultra-flexible de qualité supérieure qui s’adapte bien autour du cou et améliore l’expérience d’écoute de la musique. En d’autres termes, les utilisateurs n’auront pas à s’inquiéter de la chute ou du blocage des écouteurs . Ce portable audio est également doté d’un indice de protection X5 (IPX5), ce qui le rend très résistant à l’eau et à la transpiration. En conséquence, les utilisateurs peuvent facilement porter ces écouteurs de haute qualité lors de séances d’entraînement intenses et faire équipe avec eux pour rendre le maintien en forme plus amusant. PlayGo N37 dispose également d’un chipset BT 5.0 pour une connectivité transparente.

Un PlayGo N37 complètement chargé peut offrir un temps de jeu allant jusqu’à 10 heures. Cependant, même avec une charge rapide de 10 minutes, l’appareil peut durer jusqu’à trois heures de temps de jeu. L’appareil est livré avec un micro bien placé pour une communication vocale limpide ainsi qu’une compatibilité avec les assistants vocaux tels que Google, Siri et Alexa.

PlayGo N37 est disponible dans les élégantes couleurs noir et jaune, sarcelle ainsi que rouge. C’est un écouteur Bluetooth intelligemment conçu qui plaira sûrement aux besoins contemporains de la génération Y et de la population de la génération Z. En d’autres termes, avec le tour de cou ultra-souple, le port de ces écouteurs augmente automatiquement le quotient mode de l’utilisateur. PlayGo N37 est disponible à un prix très abordable de seulement 2 999 Rs.

Prix ​​public estimé : Rs 2 999

