ÉCOUTEURS BOOM BLING : Ces écouteurs restituent un son clair

BoomAudio est une marque d’électronique grand public à croissance rapide qui s’est fait connaître ces derniers mois avec ses écouteurs Bluetooth, son tour de cou et sa gamme True Wireless Stereo (TWS). Chez FE, nous avons passé en revue certains de ses produits, les écouteurs Tremor et Shell, entre autres, qui ont une bonne qualité sonore, un design élégant et sont également faciles à transporter. Boom Bling TWS est leur introduction la plus récente, une paire d’équipements audio décente qui peut faire de grands cadeaux pour vous-même et vos proches. Pour ceux qui recherchent un son de qualité avec un budget limité, cela peut être une tentation.

Boom Bling est actuellement disponible en couleur noire à un prix abordable de Rs 1 899. Ce portable léger est soigneusement conçu pour assurer le confort au quotidien. Ces écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour compléter les oreilles de manière à maintenir l’expérience d’écoute sur de plus longues durées sans aucune sensation de stress ou d’inconfort. Le portable TWS portable maintient une forte adhérence sur la surface extérieure des têtes, ne tombant donc pas même pendant des activités rigoureuses comme l’exercice, les voyages, les jeux, le sport, etc.

Boom Bling prend en charge la dernière connectivité Bluetooth 5.0 qui garantit la compatibilité avec tous les appareils de haute technologie et intelligents, tels qu’un ordinateur portable, un téléphone portable, etc. Il offre 17 heures de lecture (avec étui de chargement) tout en offrant cinq heures de lecture ininterrompue (écouteurs) sur une charge rapide de deux heures. Il est livré avec le dernier port de charge de type C qui assure une charge ultra-rapide. Il est également doté d’un indice de résistance à l’eau IPX5, ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur.

Allumés et connectés à un appareil, les écouteurs Boom Bling s’apparieront automatiquement à chaque fois à l’avenir avec l’appareil dès que l’étui est ouvert. Construits avec une capacité de réduction des basses immersives et du bruit CVC, les écouteurs produisent une qualité sonore HD. Il assure également une transmission en temps réel entre l’appareil et les écouteurs pour éviter tout type de décalage ou de perturbation de l’expérience utilisateur.

Les écouteurs sont équipés de commandes tactiles qui permettent des fonctions de contrôle de la musique telles que Lecture/Pause/Retour en arrière du bout du doigt. Les utilisateurs peuvent également activer des assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant en appuyant simplement sur les écouteurs jumelés.

Prix ​​public estimé : Rs 1,899

