Écouteurs Fastrack Reflex Tunes : ces écouteurs à réduction de bruit active prennent tout d’un cran

Beaucoup d’entre nous travaillent plus que jamais à domicile et admettons que les choses peuvent parfois être assez chaotiques. Les écouteurs antibruit sont parfaits pour vous permettre de vous concentrer sur votre travail (ou écouter de la musique) grâce à leur capacité à faire taire le monde extérieur. Les accessoires audio intelligents sont devenus une partie intégrante du mode de vie 2021 et ils sont des exigences 24 heures sur 24. Les écouteurs à suppression active du bruit (ANC) Fastrack Reflex Tunes avec 20 heures de lecture de musique (15 heures avec ANC) sont les plus récents ajouts au segment audio intelligent de la société, Reflex Tunes.

Les écouteurs sans fil Fastrack Reflex Tunes sont un appareil audio élégant et intelligent créé pour offrir un remix parfait de design et de performances à un prix attractif de Rs 7 995. Ils sont disponibles en deux couleurs – noir et gris (notre unité d’essai) et pèsent environ 260 g, ce qui en fait un accessoire cool et sans tracas. Chargés de fonctionnalités et d’une garantie d’un an, les écouteurs Reflex Tunes ANC sont une véritable aubaine dans la catégorie des appareils audio haut de gamme adaptés aux joueurs longue distance.

Les écouteurs ANC sont soigneusement conçus pour une expérience sonore profondément immersive et améliorée. Le pilote de 40 mm vous offre une bonne qualité sonore et le rend digne d’expérimenter l’audio à un niveau plus profond tout en profitant d’un jeu. De plus, les 20 heures de lecture avec ANC vous permettent de vous immerger dans le jeu, la musique ou les films toute la journée. Même dans ce cas, le fonctionnement passif vous permet de connecter un câble auxiliaire lorsque la batterie est épuisée et de profiter d’une expérience musicale ininterrompue. Avec le câble de type C, vous pouvez également charger rapidement les casques en 10 minutes pour une heure de lecture. En termes simples, avec les écouteurs sans fil Fastrack Reflex Tunes, vous ne serez jamais seul sans votre musique en déplacement.

Cette paire d’écouteurs offre une fonction “Quick Pairing” avec Bluetooth v5.0 ayant une portée de 10 mètres compatible avec les appareils Android et iOS. Vous êtes également connecté à la fonction « Talk through technology » qui permet d’utiliser Siri et d’autres assistants vocaux, de lire/mettre en pause la musique, de répondre/rejeter les appels, vous permettant ainsi de passer littéralement les mains libres.

Conçus pour s’adapter parfaitement aux oreilles, les coques d’oreille sur mesure offrent un confort audio étendu pour de longues heures de jeu, de visualisation d’écran, d’édition, de trajet, etc. Il améliore également le son sans compromettre le confort. La certification IPX4 rend le casque totalement résistant à la sueur et aux projections d’eau et en fait ainsi le partenaire idéal pour vos séances d’entraînement.

Ce sont des écouteurs monochromatiques minimaux avec un facteur de forme pliable qui a l’air élégant et sans effort à transporter. La qualité du matériau dégage un look premium. Bref, portez ces écouteurs et faites taire le monde extérieur.

Prix ​​public estimé : Rs 7,995

