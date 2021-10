Écouteurs Foxin Foxpods F9 & C5 : bonne qualité sonore, autonomie abondante

Idem pour les écouteurs et casques ; Les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché comprennent la préférence des consommateurs pour une expérience audio améliorée, l’industrie de la musique en croissance rapide, la pénétration croissante d’Internet et les progrès de la technologie mobile.

L’épidémie de Covid-19 a eu un effet globalement positif sur le marché des wearables. Les appareils portables tels que les trackers de fitness, les montres intelligentes conçues pour surveiller et collecter les données sur la santé et la forme physique d’un utilisateur ont été très demandés. Idem pour les écouteurs et casques ; Les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché comprennent la préférence des consommateurs pour une expérience audio améliorée, l’industrie de la musique en croissance rapide, la pénétration croissante d’Internet et les progrès de la technologie mobile.

N’oublions pas que ces appareils audio ont fait un travail diligent à la fois pour le travail et pour le divertissement.

Foxin, une marque interne de la société de distribution de matériel informatique basée à Kolkata, Balaji Solutions, a lancé deux écouteurs qui font un excellent travail en produisant un son et une musique de qualité pour l’utilisateur. Nous examinons certaines de leurs principales caractéristiques et leurs performances globales.

FOXPODS F9 (Rs 1 999)

En règle générale, plus vous investissez, meilleure sera la qualité audio. Cependant, les Foxpods F9 semblent défier la tendance. Disponibles dans une variante de noir et blanc à Rs 1 999, ce sont des écouteurs économiques et haut de gamme pour une écoute sans fil. Ils ont un design extrêmement léger avec un étui de poche qui le rend plus facile à transporter. Il y a une commande tactile multifonction sur les écouteurs pour gérer les appels, la musique et utiliser l’assistant vocal.

Le F9 est livré avec une autonomie allant jusqu’à 20 heures avec une grande capacité de batterie de 500 mAh avec un support de charge rapide de type C. Par conséquent, vous n’avez pas à vous soucier d’un scénario de batterie faible qui gâcherait vos séances de jogging et d’entraînement.

Une caractéristique intéressante est la technologie OLP ; c’est-à-dire, ouvrir le couvercle et appairer. Cela signifie que les écouteurs passent automatiquement en mode d’appairage dès que le couvercle du boîtier est ouvert. Allumé et synchronisé avec l’appareil mobile, le F9 émettra un son stéréo de haute qualité. Vous pouvez profiter d’un son supérieur avec des basses immersives et des aigus cristallins. La connectivité Bluetooth à toute épreuve est une évidence ici. Dans l’ensemble, les écouteurs F9 sont un ensemble complet, offrant une bonne qualité audio et une multitude de fonctionnalités utiles.

FOXPODS C5 (Rs 999)

Une autre option économique mais croyez-moi, elle ne vous décevra pas du tout. Disponibles en couleur noir et blanc à Rs 999, les Foxpods C5 sont conçus pour les appels, la musique, les jeux, les sports et les modes de vie actifs avec un temps de travail allant jusqu’à 15 heures. Ils sont légers, ont une conception ajustée et sécurisée et sont parfaits pour une écoute toute la journée sans fatigue. Il y a un bouton multifonction sur les écouteurs pour gérer les appels, la musique et faire fonctionner l’assistant vocal. Ces têtes parviennent à maintenir un équilibre respectable dans à peu près tous les genres de musique.

Ces écouteurs offrent des commandes de boutons faciles pour diverses fonctions telles que la lecture/pause de la musique, l’activation de l’assistant vocal, la réponse/déconnexion d’appel, le basculement entre les appels, la recomposition de l’appel précédent, etc. Par conséquent, il offre une expérience mains libres et peut facilement être utilisé tout en voyager, assister à des cours/conférences en ligne, etc.

Points clés à retenir : si vous êtes prêt à monter dans le train des écouteurs mais que vous ne voulez pas faire des folies sur une paire premium, je vous recommande fortement de choisir l’une de ces offres Foxin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.