Écouteurs Nokia Power Lite: parfaits pour les appels et la musique

En ce qui concerne leurs fonctionnalités principales, les écouteurs Power Earbuds Lite offrent une expérience sonore immersive et un son cristallin avec une compatibilité Bluetooth universelle.

Dans les produits de haute technologie, l’artisanat traditionnel ou même les meubles, le design scandinave se caractérise par une approche minimaliste et épurée qui cherche à combiner fonctionnalité et beauté. Prenons le cas des écouteurs Nokia Power Lite, ils se démarquent sur un marché très encombré avec leur beau design nordique, les oreillettes sont disponibles dans des couleurs inspirées de la nature et des emballages en papier 100% recyclable. Ils offrent un ajustement parfait et confortable qui peut être contrôlé avec de simples robinets. En ce qui concerne leurs fonctionnalités principales, les écouteurs Power Earbuds Lite offrent une expérience sonore immersive et un son cristallin avec une compatibilité Bluetooth universelle. Ils offrent 35 heures de temps de jeu et un indice de résistance à l’eau IPX7 pour que vous puissiez être à l’extérieur sans souci, sous la pluie ou la transpiration.

Les écouteurs Nokia Power Lite sont vendus au meilleur prix d’achat de Rs 3,599. Ils sont livrés dans un étui de chargement de poche dans deux couleurs d’inspiration nordique: Snow et Charcoal. Destinés aux amateurs de musique qui aiment être à l’extérieur, ils offrent un son cristallin. Avec la compatibilité universelle Bluetooth 5.0, les écouteurs au format de poche vous permettent d’emporter vos chansons préférées avec vous où que vous alliez. Les écouteurs Nokia Power Lite sont livrés avec une batterie de 50 mAh par écouteur tandis que l’étui de chargement est soutenu par une batterie de 350 mAh, promettant 35 heures de lecture. Il offre un design confortable avec des commandes tactiles intuitives et un accès facile aux assistants vocaux, permettant une navigation sans effort, que ce soit lors de la prise d’appels ou du saut de pistes.

La certification IPX7 rend les écouteurs étanches jusqu’à un mètre pendant 30 minutes, ce qui signifie que vous pouvez transpirer dans la salle de sport ou courir sous la pluie sans souci, tandis que les haut-parleurs en graphène de 6 mm donnent un son clair. Comme mentionné précédemment, les écouteurs sont emballés dans un emballage durable fabriqué à partir de papier 100% recyclable, ce qui rapproche l’entreprise de la réduction de l’impact environnemental de ses activités et de ses produits.

Prix ​​public estimé: Rs 3,599

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.