Écouteurs PlayGo BH47 et BH22 : ils tiennent exactement ce qu’ils promettent

Il existe de nombreux types d’écouteurs disponibles tels que circum-auriculaires, supra-auriculaires, intra-auriculaires, de nombreuses marques qui savent que les écouteurs font partie intégrante de la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde.

Dans les années 80 et 90, la plupart des gens préféraient écouter de la musique sur des haut-parleurs ; un système de musique de pont Sony ou un système de musique portable deux-en-un de Sony ou Philips qui jouait des cassettes audio était un bien précieux à l’époque. Couper pour présenter. Les écouteurs ont évolué pour devenir l’un des produits audio commerciaux les plus populaires aujourd’hui. Il existe de nombreux types d’écouteurs disponibles tels que circum-auriculaires, supra-auriculaires, intra-auriculaires, de nombreuses marques qui savent que les écouteurs sont une partie importante de la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde. Ce segment de marché est chaud, en croissance rapide et en évolution rapide.

Sentant une opportunité de marché, Play, basé à Gurgaon, co-fondé par Vikas Jain (co-fondateur de Micromax), en 2019 avec son ami d’école Sandeep Banga, a lancé deux écouteurs sans fil offrant des performances audio de premier ordre. Les appareils PlayGo BH47 et BH22 offrent une expérience musicale immersive et accrue avec d’excellentes performances de batterie pour une utilisation prolongée pour battre le blues du travail à domicile.

Les deux écouteurs de Play sont livrés avec leurs pilotes exclusifs Enhanced Bass Extra Loud (EBEL) pour une expérience audio supérieure. De plus, le casque PlayGo BH47 est équipé d’une fonction avancée de suppression active du bruit (ANC), tandis que PlayGo BH22 est livré avec un double égaliseur qui bascule entre les basses profondes ou le mode normal et offre une sortie de basses distinctive et élevée en fonction de l’humeur et du choix de l’utilisateur. de musique. Les deux appareils offrent également une double connectivité avec le dernier Bluetooth 5.0 pour un son sans perte, ainsi qu’un câble AUX tressé avec micro intégré.

PlayGo BH47 (Rs 6 999)

Disponible dans la variante de couleur noire Galaxy, le PlayGo BH47 est alimenté par un chipset Qualcomm avec suppression active du bruit, pour une voix claire et une communication améliorée. Il est également livré avec un support de charge rapide et offre une durée d’utilisation de la musique jusqu’à 30 heures tout en n’ayant besoin que de trois heures pour se recharger complètement.

PlayGo BH47 offre également l’option d’une connexion multipoint permettant aux consommateurs de coupler jusqu’à deux appareils simultanément. De plus, avec une double connectivité prenant en charge à la fois Bluetooth 5.0 et le câble AUX, l’appareil est livré avec un bloc d’alimentation de 40 mm, ce qui rend l’expérience audio globale assez fascinante.

Doté d’un style élégant, d’un design pliable et d’assistants vocaux new age, y compris Google Assistant, Siri et Alexa qui permettent aux utilisateurs de changer de piste ou d’accepter et de rejeter les appels, PlayGo BH47 peut être le compagnon idéal dont chaque jeune professionnel a besoin aujourd’hui pour assurer une meilleure communication numérique et divertissement.

PlayGo BH22 (Rs 2 999)

PlayGo BH22 arbore un design tendance, haut de gamme et pliable et est disponible dans les couleurs Vibrant Champagne et Lush Lava. Il est alimenté par des processeurs avancés afin que les utilisateurs puissent bénéficier d’une communication sans problème et limpide. Il est livré avec des performances puissantes et offre jusqu’à 35 heures de temps de jeu tout en n’ayant besoin que de quatre heures pour se charger complètement. L’appareil est également équipé de doubles égaliseurs et peut fonctionner jusqu’à une distance de 10 mètres.

Le PlayGo BH22 est puissant avec une connexion multipoint permettant aux consommateurs de coupler jusqu’à deux appareils simultanément ainsi qu’une double connectivité prenant en charge à la fois Bluetooth 5.0 et le câble AUX. Il est également livré avec une taille de haut-parleur dynamique de 40 mm, ce qui en fait une expérience audio exceptionnelle. Il prend en charge les assistants vocaux tels que Google Assistant, Siri et Alexa qui permettent aux utilisateurs de changer de piste ou d’accepter et de rejeter les appels.

Points clés à retenir : les deux écouteurs offrent un bon mélange de bonne connectivité, de qualité audio et de conception élégante, ainsi que des fonctionnalités indispensables telles que la suppression active du bruit et les assistants IA. Selon toutes les mesures possibles, ils constituent un bon choix pour le travail de bureau et le divertissement.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.