Écouteurs pTron Bassbuds Sports : Bon son, robustes et assez abordables

Disponibles à un prix de lancement spécial de Rs 999 sur Amazon India, ceux-ci peuvent résister à des activités rigoureuses et sont essentiellement destinés aux motards et aux coureurs.

De nos jours, la plupart des amateurs de fitness préfèrent s'entraîner sans fil pour la simple raison qu'ils ne sont pas confinés à un seul endroit. Les produits audio True Wireless Stereo (TWS)—tours de cou, casques et écouteurs—sont de plus en plus populaires parmi les gens soucieux de leur santé. À cette fin, la marque locale d'accessoires audio et de style de vie numérique pTron a lancé ses derniers écouteurs True Wireless Stereo (TWS) Bassbuds Sports. Disponibles à un prix de lancement spécial de Rs 999 sur Amazon India, ceux-ci peuvent résister à des activités rigoureuses et sont essentiellement destinés aux motards et aux coureurs.

Avec une fonction de double verrouillage sécurisée (ajustement intra-auriculaire avec contour d’oreille), les écouteurs Bassbuds Sports s’adressent spécialement aux athlètes qui cherchent à repousser leurs limites sans se soucier de la chute des écouteurs. Les crochets d’oreille de stabilité amovibles assurent un ajustement sûr toute la journée pour les trajets quotidiens vers des activités plus actives. Le point culminant des têtes est ses plus de 32 heures de lecture avec une très bonne restitution des basses et une clarté vocale cristalline. Du Death Metal aux tubes de Bollywood, Bassbuds Sports est idéal pour tous les jams d’entraînement. Les fréquences moyennes reçoivent le plus d’emphase, faisant ressortir les voix.

Équipé de capacités Bluetooth 5.1 et d’une charge rapide USB C, Bassbuds Sports offre une connectivité rapide et une mise sous tension rapide 24h/24. Je pense qu’il s’agit de l’un des écouteurs d’entraînement les plus attrayants du marché actuellement. Il repose sur des fonctionnalités puissantes, notamment une connexion rapide à l’assistant vocal de votre appareil, des commandes audio indispensables telles que le contrôle des appels, des pistes et du volume, deux micros, l’utilisation des écouteurs en solo, etc.

pTron Bassbuds Sports est disponible en trois couleurs – Inspiring Yellow, Blooming Blue et Classic Black. De loin l’un des écouteurs d’entraînement les plus confortables, le Bassbuds Sports peut supporter à peu près n’importe quel entraînement que vous lui faites subir.

CARACTÉRISTIQUES

32 heures de lecture (8 heures avec écouteurs)

Double verrouillage ; sur le crochet d’oreille

Charge rapide USB C avec BTS 5.1

Résistant aux intempéries IPX4 protégé

Commandes intelligentes avec HD Call & Voice Assistant

Prix ​​public estimé : Rs 999

