Écouteurs sans fil Google et OnePlus : son riche, appels clairs, ajustement confortable

Les écouteurs sans fil sont à la mode ces jours-ci ; il existe de nombreux fabricants de gadgets – entreprises de téléphones portables, majors audio classiques ainsi que marques d’accessoires – présents sur le marché, chacun essayant d’attirer le consommateur sur la base de sa qualité audio supérieure, de sa durée de vie de la batterie et de ses performances. Croyez-moi, cela laisse le consommateur quelque peu confus et c’est là que la décision d’achat dépend uniquement de la confiance et de la réputation de la marque. Dans le passé, nous avons examiné les écouteurs Google et OnePlus qui ont une conception ergonomique qui non seulement crée un ajustement sûr, mais rend les écouteurs confortables à porter sur de longues périodes. Ils sont peut-être chers, mais la qualité sonore est de premier ordre. Jetons un coup d’œil à leurs dernières offres et à leurs performances en temps réel.

Google Buds A-Series (Rs 9 999)

Lorsque Google a présenté pour la première fois ses Pixel Buds véritablement sans fil, il visait à intégrer de nombreuses fonctionnalités dans un produit étonnamment petit. Avec les Pixel Buds A-Series, la société propose la même qualité sonore supérieure, ainsi que l’aide mains libres de Google Assistant et la traduction en temps réel. La nouvelle offre offre un son riche, des appels clairs et l’utilité de Google, le tout dans un design discret, pour Rs 9 999. Bref, l’entreprise a tout pris d’un cran.

Les Pixel Buds A-Series fonctionnent avec tous les téléphones portables équipés de Bluetooth en tant qu’écouteurs sans fil standard. Ses haut-parleurs dynamiques de 12 mm conçus sur mesure offrent un son plein, clair et naturel, avec l’option pour encore plus de puissance dans ces tons bas avec Bass Boost. Les nouveaux Pixel Buds sans fil offrent une prise en charge mains libres de Google Assistant et une traduction en temps réel dans 40 langues, dont trois langues indiennes : bengali, hindi et tamoul via Google Assistant.

Les Pixel Buds A-Series s’adaptent en toute sécurité avec un joint doux. Afin de garder l’ajustement confortable dans le temps, un évent spatial réduit la pression intra-auriculaire. Les Pixel Buds A-Series sont livrés avec un son adaptatif, qui augmente ou diminue le volume en fonction de votre environnement. Cela s’avère pratique lorsque vous vous déplacez du calme de votre maison à un endroit bruyant comme une rue de la ville, ou lorsque vous courez devant un chantier de construction bruyant. Et vos appels auront aussi un excellent son. Pour vous assurer que vos appels sont aussi clairs que possible, les Pixel Buds A-Series utilisent des micros à formation de faisceau pour se concentrer sur votre voix et réduire les bruits extérieurs, rendant vos appels parfaitement clairs. Une fois votre appel terminé, reprenez rapidement votre musique avec un simple « Ok Google, mets ma musique ».

La conception des Pixel Buds s’inspire de l’idée que de grandes choses peuvent venir dans de petits emballages : les Pixel Buds A-Series incluent jusqu’à cinq heures d’écoute avec une seule charge ou jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge. Et avec la possibilité d’obtenir une charge rapide – environ 15 minutes dans l’étui vous donnent jusqu’à trois heures d’écoute – vous pouvez continuer à écouter n’importe où. Ils sont suffisamment confortables pour ces longues sessions d’écoute et ne vous inquiétez pas si une partie de ce temps est consacrée à un entraînement en sueur ou à une course sous la pluie : les écouteurs sont également résistants à la sueur et à l’eau.

Sans aucun doute, l’un des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter en ce moment.

OnePlus Buds Pro (Rs 9 990)

Avec un ajustement parfait, le OnePlus Buds Pro offre une connectivité Bluetooth solide et stable et une suppression du bruit stellaire, ce qui le place au-dessus de la plupart de la concurrence. Ce sont les premiers écouteurs intelligents à suppression adaptative du bruit (ANC) de la société. Son système ANC intelligent noie intelligemment les fréquences sonores indésirables en temps réel, telles que le bruit environnemental ou le bavardage, en ajustant le niveau d’annulation du bruit en conséquence pour que les utilisateurs restent immergés et non distraits de leurs morceaux. Chaque oreillette est dotée d’une configuration à trois micros qui filtre activement les niveaux de bruit jusqu’à 40 dB selon les besoins afin d’offrir une expérience d’écoute beaucoup plus confortable et personnalisée par rapport aux systèmes ANC conventionnels avec des niveaux fixes d’annulation du bruit. Couplé à des algorithmes de réduction du bruit améliorés et à une conception mécanique pour réduire le bruit du vent, le OnePlus Buds Pro garantit que les appels sont toujours limpides, même dans les environnements bruyants.

Les véritables écouteurs sans fil sont dotés de OnePlus Audio ID, un profil sonore soigneusement calibré qui répond aux sensibilités sonores spécifiques à l’utilisateur. Couplé à deux grands pilotes dynamiques de 11 mm et à la prise en charge de Dolby Atmos, le OnePlus Buds Pro donne vie à la musique avec des aigus riches, des basses palpitantes et des voix cristallines.

Le OnePlus Buds Pro offre une autonomie de batterie jusqu’à 38 heures sans souci, ainsi que l’étui de charge avec une charge complète et 10 heures avec une brève charge de 10 minutes. Les écouteurs prennent également en charge la charge Warp ultra-rapide de OnePlus, ainsi que les chargeurs sans fil certifiés Qi tiers afin que les utilisateurs puissent rester connectés à leur musique à tout moment. En plus de la conception ergonomique qui offre un ajustement léger mais confortable pour les déplacements, les véritables écouteurs sans fil offrent également une prise en charge Bluetooth 5.2 et une latence aussi faible que 94 ms avec le mode Pro Gaming activé.

En utilisation en temps réel, le OnePlus Buds Pro produit l’une des performances les plus dynamiques, détaillées et équilibrées que j’ai entendues d’une paire d’écouteurs Bluetooth. Ils sont confortables à porter pendant de longues heures et croyez-moi, si vous voulez la nouvelle référence en matière d’écouteurs sans fil, c’est tout. Hautement recommandé.

