Écouteurs sans fil Jabra Elite 4 Active avec ANC, indice IP57 lancés en Inde pour Rs 10 999

Au CES 2022, Jabra lance les écouteurs sans fil Elite 4 Active qui sont simultanément disponibles à l’achat dans le monde entier, y compris en Inde. Les Elite 4 Active sont des écouteurs sans fil techniquement abordables – ils coûteront Rs 10 999 en Inde – mais ils dépassent de loin leur catégorie de poids en termes de matériel. Jabra rend des fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit et la résistance à l’eau et à la sueur IP57 accessibles à un plus grand nombre d’acheteurs avec ce produit qui concurrencera directement les excellents Galaxy Buds 2 de Samsung.

Jabra est sur une vague de lancement depuis l’année dernière. L’Elite 4 Active suit de près les Elite 2, Elite 3, Elite 7 Active et Elite 7 Pro. On s’attend à ce que le Pro soit le plus haut de gamme du lot. L’Elite 4 Active essaie d’apporter beaucoup de ses fonctionnalités et de son schéma de conception à un prix plus courant.

En parlant de matériel, les écouteurs sans fil Jabra Elite 4 Active sont livrés avec des pilotes de 6 mm et quatre microphones avec un maillage « spécial » censé protéger contre le bruit du vent lors des appels vocaux. Ils proposent la lecture Google Fast Pair et Spotify Tap en plus de fonctionner avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon. L’ANC est un point culminant clé bien qu’il ne soit pas réglable comme c’est le cas dans le plus premium Elite 7 Pro. Jabra a également ajouté la technologie « HearThrough » à ces écouteurs lorsque vous souhaitez rester conscient de votre environnement.

Les Elite 4 Active sont conçues pour offrir jusqu’à 7 heures de lecture sur une seule charge (jusqu’à 28 heures avec l’étui de charge). La charge rapide est prise en charge.

Ces écouteurs ont un design « sans ailes » et seront disponibles en bleu marine, noir et menthe clair chez les revendeurs agréés Amazon, Flipkart, Croma, Reliance et Jabra.

