Écouteurs sans fil Lava Probuds : performances, look et confort exceptionnels

Si vous travaillez ou apprenez à la maison, vous avez besoin du matériel audio approprié (casque, écouteurs ou haut-parleur) pour être productif. Pour un travail qui vous oblige à prendre beaucoup d’appels, assister à des réunions de conférence (et écouter de la musique pour relâcher les tensions du bureau), Probuds by Lava peut être une bonne option. Récemment, ce fabricant local de combinés a annoncé son entrée dans le véritable segment audio stéréo sans fil (TWS) avec son offre innovante, les écouteurs sans fil Probuds. Au prix de Rs 2 199, ceux-ci offrent une assez bonne qualité sonore.

Sous le capot, vous trouverez un système audio avancé. Les Probuds sont alimentés par des pilotes avancés de 11,6 mm et un chipset MediaTek Airoha. Cela offre aux utilisateurs une expérience audio immersive tout en les libérant du désordre des fils emmêlés. Malgré leur petite taille, les écouteurs offrent un son puissant avec des basses profondes et n’assurent aucune distorsion de la voix pendant les appels. Ils offrent une durée de lecture musicale de 25 heures, soutenue par une batterie de 55 mAh (chaque bourgeon) et une batterie de boîtier de 500 mAh. La longue durée de vie de la batterie des Probuds garantit que vous ne serez pas à court de charge tout en profitant de votre musique préférée.

Ces têtes TWS marquent non seulement les performances, mais aussi l’apparence avec leur design haut de gamme, leur couleur noire attrayante et leur finition mate supérieure. Les Probuds sont conçus de manière ergonomique après avoir effectué divers essais et étudié les contours de l’oreille interne, ce qui les rend idéaux pour une utilisation prolongée. Ces écouteurs légers offrent un ajustement sûr et confortable, libérant les utilisateurs de la crainte de les perdre pendant la course ou l’entraînement.

Dans l’ensemble, les écouteurs Probuds sont légers et ont un son bien équilibré avec de bons détails et des basses.

Prix ​​public estimé : Rs 2 199

