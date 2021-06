Écouteurs sans fil VingaJoy Jazz Buds 2.0 : écoutez de la musique sans fil

in

Le VingaJoy BT-210 Jazz est très léger et offre une option de conversation mains libres. Il dispose d’un affichage numérique de la batterie pour alerter les utilisateurs quand charger leur appareil.

Les véritables écouteurs sans fil sont devenus un élément essentiel du kit pour de nombreux auditeurs. Cette forme relativement nouvelle d’écouteurs a non seulement un aspect différent, mais fonctionne différemment des autres écouteurs sans fil sur les oreilles et les écouteurs tour de cou. Lorsque vous les portez, vous avez une totale liberté de mouvement : il n’y a pas de fils pour connecter vos écouteurs à votre téléphone, ni même entre eux.

Pour ceux qui souhaitent essayer cette nouvelle technologie, VingaJoy True Wireless Earbuds Jazz Buds 2.0 peut être une bonne option parmi cette marque d’accessoires de gadgets et d’électronique grand public à croissance rapide. Au prix de Rs 1 999 et disponible dans une couleur blanche classique, Jazz Buds 2.0 offre des fonctionnalités telles que la technologie TruBass et une prise en charge du son surround à 360 degrés complétée par des oreillettes en silicone souple.

Le VingaJoy BT-210 Jazz est très léger et offre une option de conversation mains libres. Il dispose d’un affichage numérique de la batterie pour alerter les utilisateurs quand charger leur appareil. Il dispose également d’un processeur indépendant qui aide à fournir un son cristallin et des basses profondes.

Ces écouteurs TWS sont conçus de manière ergonomique pour un confort tout au long de la journée à l’aide d’embouts en silicone ultra-doux résistants à la transpiration qui peuvent également être utilisés à l’extérieur lors des trajets quotidiens ou même pendant les entraînements. Ils offrent une durée de lecture de musique allant jusqu’à 15 heures en une seule charge. Dans l’ensemble, un appareil audio décent pour ceux qui cherchent à explorer un bon son sans fil avec un budget limité.

Prix ​​public estimé : Rs 1,999

