Écouteurs sans manche Aiwa ESBT-460 : il est temps de faire de la musique, encore une fois

En ce qui concerne le son qu’il reproduit, les basses sont profondes, les aigus sont doux sur les tympans, et il n’y a absolument aucun bruit, juste de la musique.

Il y a environ 20 ans, dans le monde des systèmes musicaux en particulier, Sony était ambitieux mais pas vraiment abordable pour la classe moyenne indienne. Aiwa, en revanche, était à la fois ambitieux et abordable. Mais dans les années qui ont suivi, Aiwa, sa société mère de l’époque, Sony, et d’autres marques japonaises telles que Panasonic ont perdu contre Apple, Samsung et d’autres. L’une des raisons était que les marques japonaises ne comprenaient pas l’évolution des attentes des clients et n’avaient pas un produit que les clients voulaient. Après une interruption de plus de 15 ans, Aiwa est maintenant de retour, et il a peut-être commencé avec la bonne gamme de produits, c’est-à-dire des appareils audio personnels, dont l’écouteur sans cou ESBT-460.

Bien que la conception de l’ESBT-460 ressemble à n’importe quel autre écouteur sans cou, vous pouvez voir et ressentir la qualité et l’attention portée aux détails si vous l’observez de près. Et pas seulement l’écouteur, dans la boîte, vous obtenez une pochette de rangement, et même cela ressemble à une pochette de créateur. En ce qui concerne le son qu’il reproduit, les basses sont profondes, les aigus sont doux sur les tympans, et il n’y a absolument aucun bruit, juste de la musique.

Il obtient le Bluetooth 5.0 (il se connecte à votre smartphone en une seconde), la durée de lecture revendiquée est de 15 à 18 heures (la batterie peut être complètement chargée en un peu plus d’une heure), il dispose d’un emplacement pour carte microSD et peut donc être tourné dans un lecteur MP3, vous obtenez trois tailles d’embouts en silicone dans la boîte, et chaque fois qu’il y a un appel entrant, il produit une vibration douce.

À 4 999 Rs, le prix de l’ESBT-460 est trop élevé, mais pour le moment, sur Reliance Digital et Amazon, il coûte 2 999 Rs. Même à ce prix, c’est légèrement plus cher que la concurrence (qui propose des fonctionnalités plus ou moins similaires). Reste à savoir si les clients sont prêts à payer plus cher la qualité et la marque. La qualité est juste; il est maintenant temps pour Aiwa de rebâtir la valeur de sa marque en Inde.

Prix ​​public estimé : Rs 4 999 (2 999 Rs sur Amazon, Reliance Digital)

