Écouteurs Sony WF-1000XM4 vs Bose QuietComfort : lequel vous convient le mieux ?

Sony a pris ce qui fonctionnait déjà si bien et l’a rendu encore meilleur avec le WF-1000XM4, qui offre les meilleures performances de suppression active du bruit (ANC) pour n’importe quelle paire d’écouteurs sans fil et apporte une excellente combinaison de fonctionnalités et de performances.

Performances ANC exceptionnelles Qualité sonore stellaire Durée de vie de la batterie incroyable Boîtier de chargement sans fil avec USB-C LDAC et prise en charge audio 360 Prise en charge solide des applications

Les commandes tactiles ont besoin d’être retravaillées Les oreilles plus petites peuvent ne pas être confortables

Bose l’a vraiment apporté avec la façon dont les écouteurs QuietComfort offrent certaines des meilleures performances de suppression active du bruit (ANC) que vous pouvez trouver sur n’importe quelle paire d’écouteurs, mais pour y arriver, ils ont dû augmenter en taille, ce qui les rend plus gros que la plupart des autres .

Superbe qualité sonore Meilleures performances ANC Mode ambiant solide Ajustement confortable Boîtier de chargement sans fil

Les bourgeons et le boîtier sont plus gros Pas d’égaliseur dans l’application Pas de personnalisation de contrôle

Chaque fois que deux artistes d’élite s’affrontent, il est facile d’apprécier ce qu’ils apportent à la table. C’est exactement ce qui se passe lorsque Sony et Bose mettent leurs performances audio respectives à l’épreuve. Ils font partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez trouver, bien que certains éléments distinguent le WF-1000XM4 des écouteurs QuietComfort.

Écouteurs Sony WF-1000XM4 vs Bose QuietComfort : qu’est-ce qui les distingue ?

À première vue, il ne semble pas que ces deux présentent des différences significatives. Bon nombre des mêmes métriques s’appliquent, et autant que la qualité audio figure dans la façon dont chacun d’eux fonctionne, les éléments de soutien les rendent uniques et commencent à mettre une certaine distance entre eux. Sony avait déjà une paire exceptionnelle avec le WF-1000XM3, qui a donné le ton à leurs successeurs ici. Bose s’est également amélioré à chaque itération de ses écouteurs, bien que les écouteurs QuietComfort aient donné la priorité à l’ANC.

Les deux marques ont beaucoup emballé dans des cadres qui étaient décidément plus grands que la plupart des concurrents. Cela fait de l’ajustement et du confort un facteur important dans lequel l’un d’entre eux se démarque davantage. Sans oublier que les fonctionnalités auxiliaires n’apparaissent pas dans une fiche technique.

Écouteurs Sony WF-1000XM4 Bose QuietComfort Durabilité IPX4 IPX4 Bud Autonomie de la batterie 8 heures 6 heures Autonomie de la batterie du boîtier 24 heures 18 heures Étui de chargement sans fil Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1 Prise en charge de l’assistant numérique Google Assistant, Siri Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC, LDAC SBC, AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 6 mm Annulation active du bruit (ANC) Oui Oui Mode son ambiant Oui Oui

Ce qui est assez clair, c’est que la durée de vie de la batterie est similaire, mais aussi relative. Chaque étui offre deux frais supplémentaires, bien que vous puissiez écouter un peu plus longtemps avec la paire de Sony. La plus grande différence ici est avec les cas respectifs. Sony a coupé suffisamment de circonférence par rapport au modèle précédent pour rendre le boîtier du WF-1000XM4 beaucoup plus convivial. Cependant, il est assez petit pour se comparer à beaucoup d’autres, ce n’est donc plus un coup contre Sony. Ce n’est pas nécessairement le cas pour Bose, qui en utilise un sensiblement plus grand.

Les deux prennent en charge la charge sans fil et offrent une charge rapide comme moyen rapide de se remettre en marche avec quelques morceaux. Les notes respectives sont plus similaires qu’il n’y paraît, bien que le WF-1000XM4 l’emporte à peu près à chaque fois, même si l’ANC est activé tout le temps.

Chaque paire apporte beaucoup de plaisir en ce qui concerne la sortie sonore. Il y a de la netteté et de la clarté de toute façon ici, donc ce n’est pas que quiconque gagne de manière décisive dès le départ. Bose est allé avec une scène sonore équilibrée qui est modeste en ce qui concerne les basses, et malheureusement, il n’y a aucun moyen de personnaliser cela davantage. Donc, si vous voulez plus d’une partie particulière du spectre audio, vous devrez vous contenter de ce qui est là.

Il est curieux de savoir pourquoi la société n’a toujours pas réussi à ajouter un égaliseur à son application, mais ce n’est pas le cas de Sony, qui propose au moins un égaliseur pour personnaliser les choses dans son application Headphones Connect. Il y a suffisamment de flexibilité pour au moins essayer d’adapter le son comme vous le souhaitez. Mais, bien sûr, quand c’est aussi bon, pour commencer, ça ne s’améliore que si vous le modifiez comme vous le souhaitez. Cela devrait vraiment devenir une exigence pour toute paire d’écouteurs sans fil, surtout lorsque nous parlons de quelque chose dans cette gamme de prix.

Il y a suffisamment de flexibilité pour au moins essayer d’adapter le son comme vous le souhaitez.

Sony propose également des avantages audio supplémentaires pour améliorer davantage les choses. Par exemple, le support 360 Audio donne un effet sonore spatial au contenu qui offre un son surround. De plus, si vous recherchez une expérience plus audiophile, les WF-1000XM4 sont également compatibles avec LDAC, le propre codec de Sony pour un son sans perte.

Sony a également tenu à améliorer la qualité des appels, mettant le WF-1000XM4 au même niveau que les écouteurs QuietComfort à cet égard. Cependant, aucune des deux paires ne se démarque nécessairement par ses commandes intégrées, il n’y a donc pas d’avantage inhérent d’une manière ou d’une autre.

Écouteurs Sony WF-1000XM4 vs Bose QuietComfort : oublier le bruit

Les performances ANC sont désormais courantes dans les écouteurs sans fil, mais les résultats sont à peine égaux. Au sommet du tas croissant se trouvent ces deux marques, et si nous parlions des paires qui donnent l’exemple aux autres, ces deux-là donneraient le ton. Sony peut avoir un léger avantage ici parce que les WF-1000XM4 sont les nouveaux enfants du quartier, mais Bose a adopté une approche plus personnalisée (contrairement à son absence d’égaliseur) en mettant 11 niveaux d’ANC dans les écouteurs QuietComfort via son application . Vous pouvez également enregistrer trois des paramètres en tant que favoris et les parcourir à tout moment.

Aussi bon que soit l’ANC, l’ajustement joue un rôle tout aussi important. L’isolation passive permet aux micros intégrés de bloquer plus facilement le bruit de fond lorsqu’il y a un joint plus étanche, et Sony a fait un meilleur travail avec le WF-1000XM4. De plus, en réduisant une partie de l’encombrement précédent, ils paraissent et se sentent un peu plus minces que les écouteurs QuietComfort.

Écouteurs Sony WF-1000XM4 vs Bose QuietComfort : avec lesquels devriez-vous choisir ?

Lorsque les options sont aussi bonnes, il est difficile de faire un mauvais choix. Bien que très uniformément assorties dans plusieurs domaines, ces deux paires d’écouteurs ont une apparence et une sensation différentes lorsque vous plongez plus profondément dans leurs conceptions et caractéristiques respectives. Le choix se résume finalement à ce que vous préférez le plus. Si l’accent mis par Bose sur la personnalisation ANC est plus à votre goût que le penchant de Sony pour un son de qualité que vous pouvez modifier, alors vous pouvez suivre cette voie. Mais Sony peut combiner une lecture ANC et audio de première classe avec un bon ajustement, une bonne autonomie de la batterie et des fonctionnalités et commandes supplémentaires.

Ces raisons expliquent pourquoi les WF-1000XM4 sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil disponibles actuellement. La prise en charge des applications est désormais plus importante, et en supposant que Bose obtiendra un jour ce mémo et reconnaisse que la personnalisation est également importante pour l’audio, alors nous aurons une course très serrée entre ces deux.

