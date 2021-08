Écouteurs Soundcore R100 TWS : un son puissant dans un petit format

en double. L’étui de transport offre jusqu’à trois fois la charge avec jusqu’à 25 heures de bonheur audio total en dehors des écouteurs qui offrent une lecture non-stop jusqu’à six heures.

Vous savez ce qu’on dit : les meilleures choses viennent souvent en petits paquets. Ma référence concerne les écouteurs R100 TWS de la marque audio américaine Soundcore, qui fait partie de la famille de marques grand public d’Anker Innovations. Le R100 TWS a été lancé à un prix spécial de Rs 1 799 sur Flipkart, il a une autonomie de 25 heures, sa technologie à capteur Hall assure la connectivité dans les trois secondes suivant l’ouverture du boîtier.

Dotés de transducteurs dynamiques de 10 mm, les écouteurs créent une expérience d’écoute captivante et immersive destinée à la génération du millénaire d’aujourd’hui. La technologie Bass Up analyse les basses fréquences en temps réel et les intensifie instantanément. Ils sont équipés de deux microphones pour une expérience d’appel supérieure, ce qui en fait votre travail parfait, que ce soit en mode travail ou jeu.

Conçu compact et ultra-léger dans une finition brillante, le R100 est disponible dans les tons de noir (notre unité d’essai) et de blanc. Le R100 est alimenté par le dernier Bluetooth 5.0, offrant un couplage transparent et instantané. Le TWS peut également être utilisé individuellement. L’étui de transport offre jusqu’à trois fois la charge avec jusqu’à 25 heures de bonheur audio total en dehors des écouteurs qui offrent une lecture non-stop jusqu’à six heures.

Soundcore R100 est résistant à l’eau de haut niveau IPX5, ce qui en fait votre compagnon de gym ou de jogging essentiel. Il répond aux besoins de chaque mélomane en offrant un son et un style de précision puissants avec un ajustement sûr conçu pour de plus longues heures d’utilisation. Les responsables de la société informent que Soundcore R100 est fabriqué à partir de silicone qui offre un confort supérieur. Les commandes capacitives sur chaque écouteur aident l’utilisateur à contrôler les fonctions. Dans l’ensemble, le R100 est très léger, compact et élégant, et se distingue par sa qualité sonore remarquable, à la fois pour la musique et les appels. Un excellent kit audio à considérer.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

6,5 heures de lecture (25 heures avec étui de chargement)

Effacer les appels via 2 micros

La technologie à capteur Hall assure la connectivité en 3 secondes

Portée sans fil 10 mètres, Bluetooth version 5.0 IPXS résistant à l’eau

Prix ​​public estimé : Rs 1,799

