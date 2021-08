Écouteurs stéréo sans fil Noise : des écouteurs élégants et légers offrent un son clair pour la musique et les appels téléphoniques

Récemment, il a élargi son portefeuille d’écouteurs True Wireless Stereo (TWS) et nous avons mis la main sur plusieurs de ses nouveaux produits qui sont élégants, légers, abordables et offrent un son clair pour la musique et les appels téléphoniques.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil qui peuvent vous accompagner lors d’entraînements intensifs, de longues heures d’écoute de musique, ou même comme accessoire audio essentiel pour les réunions de travail, l’équipement audio de Noise pourrait être un bon choix pour vous. Fondée en 2018 par Gaurav Khatri et Amit Khatri, cette marque de style de vie connecté locale propose une gamme impressionnante de produits dans les catégories des vêtements intelligents et des écouteurs sans fil. Récemment, il a élargi son portefeuille d’écouteurs True Wireless Stereo (TWS) et nous avons mis la main sur plusieurs de ses nouveaux produits qui sont élégants, légers, abordables et offrent un son clair pour la musique et les appels téléphoniques. Voyons comment ils fonctionnent en temps réel.

Air Buds Mini (Rs 1,299)

Les écouteurs de taille compacte sont conçus avec une finition brillante et sont disponibles en deux variantes de couleurs : Pearl White et Jet Black (notre unité d’essai). Au prix d’un modeste Rs 1 299, les écouteurs pesés de 4,4 grammes sont équipés d’un haut-parleur de 14,2 mm, de la technologie Tru Bass et de micros individuels qui offrent une bonne qualité audio avec un son cristallin pour les appels et la musique. Les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 15 heures d’utilisation ininterrompue avec la prise en charge d’un étui de charge de type C, qui est livré avec des indicateurs de charge et peut être chargé en deux heures.

La technologie Hyper Sync et la connectivité Bluetooth 5.0 permettent une connectivité fluide et instantanée des écouteurs avec d’autres appareils. Les écouteurs sont pris en charge par Android et iOS et peuvent également se connecter à des ordinateurs portables ou équipés d’une connectivité Bluetooth. Le pack compact d’Air Buds Mini est alimenté par des commandes tactiles intelligentes et une résistance à la transpiration IPX4 pour une bonne utilisation tout autour, que ce soit pour les entraînements, les appels de travail prolongés, ou la musique et la frénésie.

Bourgeons Pop (Rs 2 999)

Le Buds Pop est une offre élégante et puissante pour les aspirants audio qui recherchent un produit audio TWS tout-en-un. Répondant aux divers besoins sonores des arnaqueurs qui sont toujours en mouvement, les écouteurs Buds Pop (Rs 2 999) sont intégrés à quatre microphones ou à un système à quatre micros qui permet une expérience sonore et d’appel transparente. La suppression du bruit environnemental (ENC) du produit permet à un minimum de son d’atteindre l’oreille tandis que le mode transparence amplifie les sons ambiants pour garder une personne synchronisée avec ce qui se passe à l’extérieur, offrant aux consommateurs le meilleur des deux mondes. Les écouteurs ont une autonomie de 30 heures et la technologie Hyper Sync, ouvrant une expérience audio supérieure et sans interruption. En utilisation réelle, ils sont faciles à utiliser et à configurer, la durée de vie de la batterie est également assez décente. Ils s’adaptent en toute sécurité et confortablement et croyez-moi, vous les adorerez pour leur incroyable qualité sonore, leur confort et leur commodité.

Bourgeons Solo (Rs 4 999)

Le plus cher du lot à Rs 4 999, Noise Buds Solois, les premiers écouteurs hybrides TWS à suppression active du bruit (ANC) premium de la marque. Le produit offre un mode transparence, une réduction du bruit de 35 dB et un triple système de micro pour une bonne clarté vocale. Conçus dans un design, un look et des couleurs super premium, les écouteurs peuvent être utilisés pendant 36 heures de lecture totale, dont sept heures de lecture ininterrompue avec environ cinq heures avec le mode ANC activé, en une seule charge. Buds Solo est équipé d’une détection intra-auriculaire et d’une fonction Hyper Sync pour une lecture, une pause et un couplage intelligents de l’appareil. Le système à triple micro du produit va encore plus loin qui permet aux appels d’être transparents, ininterrompus et clairs. Disponible en quatre tons de bijoux élégants – noir anthracite, or écru, vert sauge et bleu pierre, le Noise Buds Solo est destiné à ceux qui préfèrent une technologie et un style de pointe, à la fois. Annulant le bruit et ne permettant qu’un son supérieur d’atteindre l’oreille, le Noise Buds Solo est synonyme de son personnalisé.

Outre sa conception durable, le Buds Solo offre également une excellente qualité sonore, en particulier dans les aigus et les médiums supérieurs, qui sont bien détaillés. Dans l’ensemble, il est principalement conçu pour offrir d’excellentes expériences d’appel et de musique et croyez-moi, il tient ses promesses.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.