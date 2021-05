Écouteurs stéréo sans fil véritables: restez branché avec ces écouteurs

Les variantes disponibles incluent des modèles d’étuis noir et pin, noir et teck, cuir noir et cuir bleu.

Le marché mondial des casques True Wireless Stereo (TWS) devrait croître de 33% d’une année sur l’autre en 2021, pour atteindre 310 millions d’unités, selon les prévisions du marché Counterpoint Global Hearables (TWS), 2021-2023. En Inde également, il existe une demande croissante d’écouteurs TWS pour répondre aux besoins personnalisés de travail à distance continu pendant la propagation de Covid-19. Les consommateurs ont désormais accès à de meilleures versions des appareils TWS qui complètent leurs besoins de travail et de divertissement, leur permettant de prendre des appels téléphoniques ou de profiter de la musique sans être attachés par un fil. L’appareil léger est l’équipement d’exercice portable idéal et permet le multitâche sans aucun tracas. Sudhir Chowdhary choisit cinq appareils TWS intelligents abordables pour améliorer votre expérience d’écoute audio.

Écouteurs et haut-parleur Crossloop GEN TWS (Rs 1 999)

Crossloop TWS Gen est un appareil qui se double d’un haut-parleur et permet aux consommateurs de profiter d’un son de bonne qualité. Il dispose d’une connectivité instantanée vous permettant de profiter de la musique ou de prendre des appels de n’importe où, à tout moment avec une bonne portée jusqu’à 10 m. L’appareil est livré avec des commandes tactiles intelligentes qui offrent une expérience sans tracas avec plus de 20 heures de lecture (haut-parleur + écouteurs). On peut faire l’expérience d’un véritable bonheur audio avec les écouteurs GEN alimentés par des pilotes dynamiques HD de 6 mm et une technologie spéciale d’isolation du bruit acoustique. Le boîtier de charge prend en charge la charge lorsque les haut-parleurs sont allumés, de sorte que vous ne manquiez jamais de jus. Tout cela tout en étant super léger et facile à transporter.

Les variantes disponibles incluent des modèles d’étuis noir et pin, noir et teck, cuir noir et cuir bleu.

BATEAU AIRDOPES 511V2 (Rs 2,499)

L’appareil léger offre un ajustement confortable et des pilotes dynamiques rythmiques de 6 mm pour une expérience audio forte et claire. L’appareil dispose de la technologie Insta Wake N Pair pour une connexion transparente avec plusieurs appareils. L’appareil est équipé de deux microphones et a une capacité de batterie de 60 mAh pour chaque oreillette, offrant une expérience audio supérieure jusqu’à 6 heures d’affilée. Le boîtier de 500 mAh offre 4 fois la charge des écouteurs avec une durée de lecture supplémentaire allant jusqu’à 24 heures.

truke Buds S1 (Rs 1,499)

truke Buds S1 est livré avec un double micro dans chaque oreillette et une technologie d’annulation du bruit environnemental. Ces écouteurs Bluetooth sont équipés de Bluetooth v5.1 économe en énergie qui prend en charge une faible consommation d’énergie, une bonne connectivité et une compatibilité avec tous les appareils Android et iOS. L’appareil promet une longue utilisation car il est livré avec un boîtier coulissant premium de 500 mAh. Il dispose d’une paire de haut-parleurs en graphène de 10 mm avec prise en charge du codec AAC et d’un écran LED et d’un support USB de type C. Les écouteurs ne pèsent que 4 g chacun et vous pouvez profiter d’un accès facile pour répondre à un appel ou changer de piste de musique à l’aide du contrôle tactile de ces écouteurs sans fil. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l’écouteur gauche pour accéder à votre assistant vocal Google préféré ou à Apple Siri.

Ruée vers les coups de bruit (Rs 2,799)

Conçu pour le sport et un style de vie actif, Noise Shots Rush est livré avec des crochets d’oreille en silicone doux qui gardent vos écouteurs confortables et ultra-sécurisés tout au long de la journée. Ces écouteurs sont livrés avec 3 modes d’égalisation et une durée de lecture de six heures sur une seule charge plus 18 heures avec l’étui de chargement, ce qui représente une journée entière de vos chansons personnalisées préférées. Avec un indice IPX5 résistant à la transpiration et à la pluie, des commandes tactiles complètes, un assistant vocal (Siri / Google Assistant), ces écouteurs sont conçus pour des séances d’entraînement sans distraction. Ils disposent également d’un mode de latence ultra-faible (jusqu’à 85 ms) afin que vous puissiez amplifier votre expérience de jeu. Ces écouteurs sont soigneusement emballés dans un étui pesant 90 grammes. Les commandes tactiles complètes vous permettent de contrôler la lecture, de régler le volume et de gérer les appels sans appuyer sur les boutons.

Portronics Harmonics Twins 22 (Rs 1 199)

L’appareil présente un design élégant et élégant, combiné avec d’excellentes basses et un son puissant et équilibré. Il a un ajustement personnalisable avec des fonctionnalités tactiles haute sensibilité. L’appareil intelligent est doté d’une technologie de réduction du bruit et permet aux écouteurs sans fil de réduire le bruit ambiant de plus de 50 dB et de conserver 98% de votre voix avec des fréquences de 200 Hz à 3000 Hz.

