Écouteurs, tablettes, ordinateurs portables Huawei et plus encore à un prix avantageux pendant le Prime Day | La technologie

Les produits technologiques de Huawei ont également subi une baisse de prix significative lors du Prime Day. Profitez de leurs prix bas historiques sur Amazon.

Avec des produits d’aussi bonne qualité que les écouteurs et les ordinateurs portables Huawei, vous pouvez également compter sur dans les offres de ce Prime Day 2021.

Oui, Huawei, bien qu’il ne lance plus beaucoup de mobiles, il est toujours en Espagne avec des produits tels que des écouteurs, des tablettes, des ordinateurs portables et des montres intelligentes de haute qualité. Maintenant, vous pouvez obtenir plusieurs de leurs produits en vente lors de ce Prime Day.

Nous voulons vous recommander 5 produits à prix réduits de Huawei que vous pouvez les obtenir sur Amazon dès maintenant les 21 et 22 juin. Des produits de bonne qualité avec une remise intéressante.

Huawei FreeBuds 4i

Obtenez le casque Huawei FreeBuds 4i pour seulement 69 euros

Parmi tous les écouteurs sans fil que possède Huawei, il faut souligner ces Huawei FreeBuds 4i qui ont été lancés il y a quelques semaines et que nous avons déjà pu tester sur ComputerHoy.com.

Ils sont probablement l’un des meilleurs écouteurs bon marché avec suppression active du bruit que vous pouvez obtenir dès maintenant. Ils ont également un bon son, sont confortables à utiliser pendant des heures et une bonne autonomie.

Mais le meilleur de tous est le prix. A partir de 89 euros qu’ils coûtent depuis son lancement on peut déjà se les procurer pour seulement 69 euros en noir.

Huawei MatePad 10.4 Nouvelle Édition

Obtenez la tablette Huawei MatePad 10.4 New Edition pour 249 euros

Cette tablette Android avec un écran de 10,4 pouces de Huawei est une mise à niveau nécessaire plus rapide de sa génération précédente. Huawei MatePad 10.4 Nouvelle Édition Il n’a toujours pas de services Google, mais son système d’exploitation avec les services Huawei vous trouvera toutes les applications dont vous avez besoin.

Le meilleur, c’est qu’il s’agit d’une tablette très bien construite, avec WiFi 6, 128 Go de stockage et qu’à partir de 349 euros elle a baissé de 100 euros lors de ce Prime Day. Vous l’avez en votre possession en quelques jours pour seulement 249 euros lorsque vous l’achetez avec votre compte Prime.

Huawei AX3

Obtenez le routeur Huawei AX3 WiFi 6 pour 44,90 euros

Vous avez besoin d’un nouveau routeur dans votre vie, surtout si vous utilisez toujours celui que votre opérateur a installé il y a plusieurs années. est Huawei AX3 C’est un routeur compatible avec le WiFi 6 qui vous offrira une plus grande couverture et vitesse pour très peu.

Maintenant, il coûte 44,90 euros lors de ce Prime Day, un très bon prix pour un routeur avec ces caractéristiques et que nous avons pu analyser chez ComputerHoy.com.

Huawei Matebook D14

Procurez-vous l’ordinateur portable Huawei Matebook D14 pour 599 euros

Nous entrons dans le territoire des ordinateurs portables avec une équipe aux caractéristiques techniques luxueuses pour un prix inférieur à 800 euros. On parle du portable Huawei Matebook D14 dans sa version avec un processeur Intel.

Concrètement, il possède un écran Full HD de 14 pouces, un processeur Intel Core i5-10210U, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, une carte graphique NVIDIA GeForce MX250 discrète mais dédiée et avec Windows 10 installé.

Son prix est de 849 euros, mais pendant les quelques heures que dure Prime Day, il coûtera 549 euros.

Montre Huawei GT 2 Pro

Obtenez la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro pour 179 euros

Cette smartwatch pourrait très bien être une montre de luxe. Montre Huawei GT 2 Pro C’est une montre intelligente pour ceux qui veulent tout à leur poignet. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouces, d’une autonomie allant jusqu’à 2 semaines, d’un GPS pour suivre vos sports de plein air et de capteurs intégrés de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang.

C’est l’outil parfait pour l’athlète, les personnes qui veulent faire plus d’exercice ou qui veulent simplement une technologie au poignet.

Son prix est de 300 euros, mais attention aux bonnes affaires sur Amazon : il ne coûte que 179 euros pendant le Prime Day.

