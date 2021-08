Écoutez “Ace Of Spades” de Motörhead joué sur des cloches d’église

Alors que les habitants de Weert, dans le sud des Pays-Bas, se sont réunis pour le Torenfestival local le 17 juillet 2021, il est juste de dire qu’ils ne s’attendaient pas à entendre MOTÖRHEADl’hymne classique du rock and roll hors-la-loi emblématique et tonitruant de “As de pique” sonner des cloches de l’église. Pourtant, c’est précisément ce qui s’est passé, en tant que guitariste local Jitse Zonneveld en partenariat avec le claviériste et sonneur de cloches Frank Steijns pour interpréter une version inoubliable et unique du classique mondial impliquant Zonneveld déchiqueter les riffs tout en Steijns martelé les touches/cloches pour réaliser une performance merveilleusement unique de l’éternel succès international.

La réponse locale a été extrêmement enthousiaste, car les habitants l’ont adoré, et même la télévision nationale néerlandaise a rapporté la performance.

Bien qu’il soit juste de dire que Lemmy aurait d’abord été un peu perplexe en entendant MOTÖRHEAD tombant en cascade du clocher d’une église locale, il aurait été ravi de savoir que Motörmusic s’était frayé un chemin dans un air aussi raréfié et avait reçu un soutien aussi extrêmement positif.

Il est également intéressant de noter que Steijns joue dans André Rieu‘s ORCHESTRE JOHAN STRAUSS, ce qui est quelque chose quand on considère que André Rieu est la plus grande exportation des Pays-Bas… oui… plus grande que les tulipes et le fromage.

En 1980, au dos de deux albums incontournables, “Overkill” et “Bombardier” l’année dernière, MOTÖRHEAD a continué à devenir plus gros, meilleur, plus fort et plus rapide à la seconde. Cette fois, le “As de pique” ils ont fait équipe avec le producteur Vic Maile et est venu avec douze chansons; chacun d’eux regroupe les dix minutes de jeu d’un groupe régulier en une moyenne de trois. Les titres des chansons à eux seuls faisaient saigner les oreilles ; “Aime-moi comme un reptile”, “Tire-toi dans le dos”, “La poursuite vaut mieux que la capture” et “Le marteau” étaient quelques exemples. Cet album phare a vu les trois amigos de Lemmy, Rapide Eddie Clarke et philthy animal taylor à la barre du mastodonte qui était MOTÖRHEAD, gagnant une croissance phénoménale en popularité au fur et à mesure qu’ils progressaient. Les idées, les désirs et les inspirations du groupe et des fans ont convergé vers une tangente parfaite. Quiconque conteste ce fait n’a pas besoin de chercher plus loin que n’importe quel concert de heavy metal de l’époque et joue MOTÖRHEAD T-shirt et veste. » Ils étaient au moins cinq fois plus nombreux que quiconque. Une statistique qui est toujours exacte quelque quarante-cinq ans depuis qu’ils ont commencé !

Le “As de pique” La sortie de l’album a été un moment magique dans l’histoire du rock’n’roll, un album qui a eu un impact mondial énorme et continue de résonner et d’inspirer les gens du monde entier. Les fans à ce jour se souviennent encore où ils étaient lorsqu’ils l’ont entendu pour la première fois, et cela a immédiatement inspiré des groupes du monde entier à absorber l’énergie, la vitesse et l’attitude de l’album dans leur propre travail. “As de pique” est le point zéro pour le thrash, le speed metal et le crossover punk/metal.

Photo: Alain Ballard



