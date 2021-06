Écoutez Apple Music et Spotify sur ce lecteur Web iPod Classic

Même 15 ans après sa sortie, les fans d’Apple manquent toujours l’iPod Classic. Et de temps en temps, nous trouvons des applications et des applications Web qui se livrent à la nostalgie de l’utilisation d’un iPod Classic.

Cette fois, un projet GitHub a vu le jour qui vous permet de lire des chansons Apple Music ou Spotify sur un lecteur Web iPod Classic.

Repérée pour la première fois par le Verge, cette application Web ressemble exactement à l’iPod Classic introduit en 2007 et elle fonctionne comme prévu. Vous pouvez utiliser l’écran tactile de votre iPhone ou le trackpad du Mac pour revivre la molette cliquable classique.

Vous pouvez écouter vos chansons en mode Cover Flow, trouver votre musique séparée par artistes, albums et listes de lecture, jouer à l’ancien jeu “Bricks”, accéder aux paramètres et, bien sûr, vous connecter avec votre compte Apple Music ou Spotify. .

Ce projet, créé par Tanner V, est un grand hommage à un produit Apple bien-aimé. Il dit qu’il souhaite ajouter à l’avenir quelques petites applications supplémentaires et des œufs de Pâques, bien qu’il semble probable qu’Apple pourrait d’abord lui faire supprimer son projet.

Avant l’époque des services de streaming, nous comptions sur des appareils physiques pour stocker nos bibliothèques limitées de musique. Maintenant, avec l’ère du streaming, nous ne comptons plus sur le stockage physique et avons des heures interminables de chansons à notre disposition. Ce projet est un hommage au bon vieux temps. Un mélange d’ancien et de nouveau. Découvrez l’iPod Classic que vous possédiez auparavant et qui se connecte désormais à Spotify et Apple Music, les deux plateformes de streaming musical les plus populaires au monde.