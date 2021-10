Écoutez ces comédiens seniors plaisanter sur les fréquentations avec Harry Styles

Voici la preuve qu’on peut être drôle à tout âge.

ils comédien Jo pierre de feu a encadré 16 personnes âgées pendant la pandémie et a utilisé ses expériences sur Shrill, High Maintenance et The Tonight Show avec Jimmy Fallon, ainsi que ses nombreuses années avec le groupe d’improvisation Upright Citizens Brigade (UCB), pour enseigner l’art intemporel de faire une blague. Des ateliers hebdomadaires sur Zoom ont finalement conduit à la première réunion en personne de la troupe en juin, suivie de leur première vitrine stand-up.

Désormais, les fans de comédie peuvent avoir un aperçu de la communauté de stand-up florissante avec quelques nouvelles stars inattendues dans le spécial Peacock réconfortant, Good Timing With Jo Firestone, présenté en première le vendredi 15 octobre.

Du partage de leur vie amoureuse à la lutte avec la technologie moderne, ces icônes laissent tout traîner. Dans un aperçu exclusif, une comédienne plaisante sur les fréquentations à son âge : « Est-ce que je veux un Anthony Hopkins tapez, ou est-ce que je veux un Harry Styles taper? «