Écoutez Chase Elliott perdre contre Kevin Harvick à la course de Bristol

La grande histoire NASCAR de Bristol Motor Speedway le week-end dernier n’était pas Kyle Larson remportant sa sixième course de l’année, les pilotes des séries éliminatoires qui ont survécu à la première course éliminatoire ou les quatre qui ont été exclus du championnat.

C’est la querelle sur piste de Chase Elliott et Kevin Harvick qui a conduit à de multiples confrontations après la course.

Avec 35 tours à faire dans l’épreuve de 500 tours sur la courte piste du Tennessee samedi, Harvick a dépassé Elliott pour la tête, mais les deux sont entrés en contact dans le processus, forçant Elliott à se retirer pour un pneu coupé. Le champion en titre a perdu plusieurs tours au stand, alors il a cherché à aider son coéquipier Larson à dépasser Harvick et est passé devant la voiture n ° 4.

Les efforts d’Elliott ont payé, Larson a dépassé Harvick pour la tête et la victoire et Elliott et Harvick se sont affrontés après la course. Et tandis que les paroles d’Elliott et Harvick étaient difficiles, voire impossibles, à entendre dans les nombreuses, nombreuses vidéos de leurs arguments d’après-course, la réaction immédiate du pilote n ° 9 à ce qui s’est passé sur la piste a été forte et claire pour son équipe. radio.

Après qu’Elliott et Harvick aient établi le contact, entraînant la perte d’un pneu de la voiture n ° 9, Elliott a explosé dans une diatribe brève et explicite contre le pilote n ° 4. À la radio, Elliott a déclaré :

“Cette [expletive] est-ce que [expletive] tous [expletive] la semaine! Vous fonce droit dessus et a un pneu crevé. [Expletive] lui!”

Dans la compilation de FOX Sports des meilleurs moments forts de la course à la radio, l’explosion d’Elliott est juste après la barre des 4:10 :

Puis surtout, réalisant apparemment qu’une victoire était hors de portée si tard dans la course, Elliott a déclaré à son équipe qu’il aiderait Larson et l’équipe n ° 5, ajoutant:

« Où est le 5 ? Je vais l’aider.

Harvick a fustigé le blocage d’Elliott comme un “poulet-[expletive] bouge » et a dit qu’il agissait comme un enfant de 2 ans faisant une crise de colère. Mais Elliott a été fait parce qu’il a dit que Harvick pressait régulièrement les pilotes sur la piste et a expliqué :

« C’est quelque chose qu’il fait tout le temps. Il se heurte constamment à votre côté gauche sur d’autres pistes, et parfois cela vous coupe le côté gauche. D’autres fois non. « Me l’a fait à Darlington il y a quelques semaines parce qu’il était fatigué de courir avec moi. Et qu’il l’ait fait exprès, ça n’a pas d’importance. À un moment donné, vous devez tracer la ligne. Donc je me fiche de qui il est ou depuis combien de temps il le fait. Je vais me défendre et défendre mon équipe, et nous continuerons sur la route. »

“Je me fiche de qui il est.” Chase Elliott sur son incident avec Kevin Harvick. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/RcymskF4UX – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 19 septembre 2021

Il reste à voir si la querelle d’Elliott et Harvick se poursuivra au cours des sept dernières courses éliminatoires. La première course de la ronde des 12 éliminatoires de NASCAR aura lieu dimanche au Las Vegas Motor Speedway (19 h HE, NBCSN).

