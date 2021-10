Écoutez confortablement avec ces écouteurs élégants et abordables

TL;DR

1More met à jour sa gamme populaire d’écouteurs abordables avec les ComfoBuds 2. Les ComfoBuds 2 sont une paire d’écouteurs légers qui offrent un ajustement confortable et sûr. Le 1More ComfoBuds 2 coûte 59,99 $, et pour une durée limitée, les auditeurs peuvent bénéficier d’une réduction de 15 %.

1More s’est fait un nom en produisant des écouteurs de haute qualité et à faible coût, et a annoncé aujourd’hui les 1More ComfoBuds 2. Ces écouteurs utilisent la dernière technologie Bluetooth 5.2 et offrent des vitesses de charge rapides. Sonarworks et Luca Bignardi se sont associés pour concevoir le profil sonore, conçu pour les auditeurs en déplacement.

Nous ne savons pas encore comment sonne le 1More ComfoBuds 2, mais le ComfoBuds Pro a agréablement amplifié les graves et les aigus sans aucun masquage auditif sévère (lorsqu’un son fort rend difficile l’écoute d’un son relativement faible). Le profil sonore devrait plaire à la plupart des auditeurs. Ceux qui en veulent plus peuvent choisir entre l’un des 12 préréglages d’égalisation dans l’application 1More.

Un haut-parleur dynamique de 13,4 mm réside dans chaque oreillette, ce qui est nettement plus grand que la plupart des haut-parleurs intra-auriculaires. Les 1More ComfoBuds 2 prennent en charge les codecs Bluetooth AAC et SBC. Les joueurs apprécieront le mode à faible latence, qui profite également aux passionnés de streaming vidéo.

1More n’a pas oublié l’importance d’un bon système de microphone et comprend quatre micros, deux dans chaque oreillette, pour une transmission vocale claire. Les microphones atténuent activement le bruit de fond, ce qui devrait s’avérer utile dans les espaces bruyants. Cela devrait faire des ComfoBuds 2 une bonne paire d’écouteurs pour le travail à distance et les appels personnels.

Semblable à la nouvelle série V-Moda Hexamove, les ComfoBuds 2 présentent un indice de résistance à l’eau IPX5. Bien que la conception à tige ne soit pas la meilleure pour le port de masques, elle s’est avérée populaire au fil des ans. Comme son nom l’indique, les écouteurs sont censés être confortables et probablement adaptés à une écoute toute la journée.

1More affirme que les ComfoBuds 2 offrent six heures de lecture sur une seule charge avec trois cycles de charge supplémentaires à partir du boîtier, pour un total de 24 heures de lecture. Il faut apparemment 40 minutes pour charger complètement les écouteurs et 80 minutes pour charger le boîtier. Seulement 15 minutes de charge offrent trois heures de lecture.

Les 1More ComfoBuds 2 sont disponibles dès maintenant et au prix de 59,99 $. Ils sont disponibles en noir et blanc, et jusqu’au 12 novembre à 23h59, les clients peuvent utiliser le code « COMFOBUDS2 » pour bénéficier d’une réduction de 15 % à la caisse.