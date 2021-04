Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Lzzy Hale (HALESTORM), Scott Ian (ANTHRAX), Dave Lombardo (SLAYER, SUICIDAL TENDENCIES) et Tina Guo ont fait équipe avec le compositeur Fil Eisler sur la nouvelle piste « Thunder Force » – mener le single de la bande originale au prochain Netflix film de comédie-action du même nom.

Dû le 9 avril, le film est écrit et réalisé par Ben Falcone (« The Boss », « Tammy ») et stars Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Pom Klementieff, Melissa Leo et Tyrel Jackson Williams. La comédie se déroule dans un monde envahi de super-méchants et suit deux amis d’enfance qui se réunissent pour combattre les mécréants qui menacent de détruire Chicago. Falcone et McCarthy a également produit le projet avec Marc Platt (« La La Land », « Bridge Of Spies », « Drive »).

«J’ai le privilège de travailler dans l’industrie de la musique depuis plus de 35 ans», déclare Lombardo. « Il y a quelque chose d’incroyablement exaltant à jouer sur scène, en particulier le côté qui vient avec le style de musique hors des rails que je joue. Travailler avec Fil Eisler sur ‘Thunder Force’ en quelque sorte capturé ce même sentiment. Cette partition est un puissant moteur musical. Ce fut un plaisir de faire partie de l’équipe qui a contribué à ce que cela prenne vie. «

Compositeur Fil Eisler (« Empire », « Revenge », « How To Be Single », « CHiPs », « UnReal », « The Titan »), qui a dirigé le « Thunder Force » », a tweeté plus tôt dans le mois:« Le 9 avril, #netflix sort #ThunderForce, j’ai le plaisir non seulement de marquer le film, mais aussi de faire jouer deux de mes héros d’enfance @Scott_Ian et @TheDaveLombardo. »

Voici la « Thunder Force » tracer via NetflixSynopsis officiel de: « Dans un monde terrorisé par les super-méchants, une femme a développé le processus pour donner des super-pouvoirs aux gens ordinaires. Mais quand le scientifique Emily Stanton imprègne accidentellement sa meilleure amie avec des capacités incroyables, les deux femmes doivent devenir la première équipe de super-héros. Maintenant, c’est à Thunder Force de combattre les super-puissants Miscreants et de sauver Chicago des griffes du roi. »



9 avril !! Sauvez la comédie de date qui aime les peaux de tambour. ThunderForce vient pour vous! J’adore cette expérience et le score brillant. Merci @fileisler. C’est un plaisir de travailler avec vous, et bien sûr de jouer avec mon compagnon de groupe @mrbungle @scottian. https://t.co/djiQXZsJt4 – Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) 10 mars 2021

