Écoutez Cyn reprendre ‘Kiss Me’ pour le redémarrage de ‘He’s All That’

Astralwerks sortira He’s All That (Music From The Netflix Film) le 27 août – le jour de la sortie mondiale du film sur Netflix. Les fonctionnalités de compilation 16 pistes Cyn’s reprise du hit mondial de Sixpence None the Richer “Kiss Me”, qui est entendu dans la bande-annonce et a fait ses débuts sur TikTok plus tôt dans la journée.

Dans ce remake du classique pour adolescents de 1999, She’s All That, une influenceuse spécialisée dans les relookings, parie qu’elle peut transformer un camarade de classe impopulaire en roi du bal. La version originale de “Kiss Me” de Sixpence None the Richer a été entendue dans She’s All That. La chanson a reçu une nomination aux GRAMMY et s’est classée dans le top 10 du Billboard 100 pour l’année.

“Bien sûr, il y a beaucoup de chansons qui ont influencé ma carrière, mais de toutes les chansons de l’univers, ‘Kiss Me’ doit être l’une de mes préférées”, déclare Cyn. « J’ai de nombreux bons souvenirs de la découverte de ma voix pour« Embras-moi » alors que je conduisais sur la banquette arrière de la voiture de ma mère. Quand j’ai été approché avec l’opportunité de chanter cette chanson, j’étais ravi et tellement reconnaissant. Je suis ravi de la façon dont cela s’est passé et j’ai hâte de le voir dans He’s All That.

Cyn a sorti son premier EP, Mood Swings, en 2019 via chez Katy Perry Désinscrire les enregistrements. Ses chansons ont été largement licenciées, y compris des placements dans des bandes originales de Netflix À tous les garçons: PS I Still Love You et le film oscarisé Jeune femme prometteuse.

Précommandez He’s All That (Musique du film Netflix).

Il est tout ça (Musique du film Netflix) Tracklist :

1. Emporté, Surf Mesa avec Madison Beer

2. Électrique, Katy Perry

3. Go Bad, Blu de Tiger

4. Mieux sans toi, exploit TCTS. Glowie

5. Chain My Heart (feat. Bebe Rexha), Sujet

6. Stop Talkin’ (feat. ALMA), Valentino Khan

7. ily (je t’aime bébé), Surf Mesa feat. Émilee

8. Bébé Jalebi, Tesher

9. Pendant une minute, WizTheMC

10. Facile, Troye Sivan avec Kacey Musgraves feat. Marc Ronson

11. Votre amour, ATB, Sujet, A7S

12. Perdre ça, Fisher

13. Embrasse-moi, Cyn

14. Emporté (Tchami Remix), feat Surf Mesa. Bière de Madison

15. Mean Streets of Pali, Kaz Gamble et Doug Ray

16. Embrasse-moi (Remix), Cyn